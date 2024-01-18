Η ταινία «Oppenheimer» του Κρίστοφερ Νόλαν προηγείται στις φετινές υποψηφιότητες για τα κινηματογραφικά βραβεία Bafta, με συνολικά 13 υποψηφιότητες. Μεταξύ αυτών και μία για τον Cillian Murphy για τον ρόλο του J Robert Oppenheimer, του θεωρητικού φυσικού που περιγράφεται ως ο «πατέρας» της ατομικής βόμβας.

Το αντίπαλο δέος του «Oppenheimer» στο θερινό box office, η ταινία «Barbie», έλαβε πέντε υποψηφιότητες, ισάριθμες με το cult δράμα «Saltburn».

Ο Γιώργος Λάνθιμος και το «Poor Things» «σαρώνει», επίσης, με 11 υποψηφιότητες, ενώ τα «Killers of the Flower Moon» και «The Zone of Interest» ακολουθούν με εννέα υποψηφιότητες.

Οι κορυφαίες υποψηφιότητες

13 - Oppenheimer

- Oppenheimer 11 - Poor Things

- Poor Things 9 - Killers of the Flower Moon and The Zone of Interest

- Killers of the Flower Moon and The Zone of Interest 7 - Anatomy of a Fall, The Holdovers and Maestro

- Anatomy of a Fall, The Holdovers and Maestro 6 - All of Us Strangers

- All of Us Strangers 5 - Barbie and Saltburn

Η ταινία «Oppenheimer» του Νόλαν, το οποίο έχει ήδη κερδίσει οκτώ βραβεία Critics Choice και πέντε Χρυσές Σφαίρες, διεκδικεί, μεταξύ άλλων, τα βραβεία καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας και διασκευασμένου σεναρίου. Ο Robert Downey Jr είναι, επίσης, υποψήφιος για τον δευτερεύοντα ρόλο του και θεωρείται «φαβορί» για τα Όσκαρ.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι είναι η ταινία με τα υψηλότερα έσοδα για το 2023 και έλαβε διθυραμβικές κριτικές, η «Barbie» έχασε την υποψηφιότητα στην κατηγορία καλύτερης ταινίας. Η Greta Gerwig δεν κατάφερε να μπει στη λίστα για την καλύτερη σκηνοθεσία, στην οποία συμμετέχει μόνο μία γυναίκα, η Justine Triet για την ταινία «Anatomy of a Fall».

Άλλοι υποψήφιοι σκηνοθέτες είναι ο Βρετανός Andrew Haigh για το «All of Us Strangers» και ο Jonathan Glazer για το «The Zone of Interest».

Το «The Zone of Interest» είναι επίσης υποψήφιο για εξαιρετική βρετανική ταινία και καλύτερο διασκευασμένο σενάριο. Η γερμανόφωνη ταινία ακολουθεί τη ζωή ενός ναζιστή διοικητή που ζει με την οικογένειά του κοντά στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς.

Το «All of Us Strangers», μια ρομαντική ταινία φαντασίας με πρωταγωνιστές τους Paul Mescal και Andrew Scott, είναι επίσης υποψήφιο για εξαιρετική βρετανική ταινία, μαζί με το «Wonka» και το «Napoleon».

Ποιοι ηθοποιοί είναι υποψήφιοι;

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ είναι υποψήφιος τόσο για τον καλύτερο πρωταγωνιστή όσο και για τον καλύτερο σκηνοθέτη για το «Maestro», τη βιογραφία του Αμερικανού μαέστρου Λέοναρντ Μπερνστάιν. Υποψήφια είναι και η συμπρωταγωνίστριά του Carey Mulligan.

Ο Barry Keoghan του «Saltburn» μπήκε επίσης στη λίστα για τον καλύτερο ηθοποιό, ενώ η Rosamund Pike και ο Jacob Elordi έλαβαν υποψηφιότητες για τους δεύτερους ρόλους τους.

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι στην κατηγορία καλύτερου ηθοποιού είναι ο Murphy για το «Oppenheimer», ο Teo Yoo για το «Past Lives», ο Colman Domingo για το «Rustin» και ο Paul Giamatti για το «The Holdovers».

Στη λίστα των πρωταγωνιστών, η Emma Stone είναι υποψήφια για τον ρόλο της στην ταινία «Poor Things».

Η ηθοποιός υποδύεται τη Bella, μια γυναίκα που επανέρχεται στη ζωή χρησιμοποιώντας τον εγκέφαλο του αγέννητου παιδιού της από έναν αντισυμβατικό επιστήμονα. Η ταινία κέρδισε πρόσφατα επτά Χρυσές Σφαίρες, συμπεριλαμβανομένης της ηθοποιού, η οποία «έφυγε» με το βραβείο καλύτερης ηθοποιού σε κωμωδία ή μιούζικαλ.

Τα κινηματογραφικά βραβεία Bafta 2024 θα πραγματοποιηθούν στις 18 Φεβρουαρίου στο Royal Festival Hall του Southbank Centre, στο Λονδίνο. Οικοδεσπότης της τελετής θα είναι ο David Tennant.

