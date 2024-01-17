Έμμα Στόουν: Τι λέει για τις ωμές σκηνές σεξ στo Poor Things του Λάνθιμου

Η σταρ του Χόλιγουντ, Έμα Στόουν, απάντησε στην κριτική για τις ωμές σκηνές σεξ στην τελευταία της ταινία, «Poor Things», λέγοντας στο BBC ότι το σεξ είναι ένα κρίσιμο μέρος της ιστορίας του χαρακτήρα της.

Η ταραχώδης, συχνά θεωρούμενη ακόμα και «βρώμικη» μεταφορά του μυθιστορήματος του Σκωτσέζου συγγραφέα Alasdair Gray του 1992 ακολουθεί τον χαρακτήρα της Bella Baxter, μιας νεκρής γυναίκας που επανέρχεται στη ζωή με τον εγκέφαλο ενός αγέννητου παιδιού.

Το σεξ κατέχει ως έννοια σημαντικό ρόλο στην ταινία, καθώς η Bella μαθαίνει να κατανοεί το σώμα της και πώς οι άλλοι το επιθυμούν.

Υπάρχει ένας θετικός για το σεξ, φεμινισμός τρίτου κύματος γι' αυτήν, που φτάνει στα άκρα όταν η Μπέλα μαθαίνει ότι μπορεί να επωφεληθεί από τη δραστηριότητα που αγαπά και στρέφεται στην πορνεία για να χρηματοδοτήσει τις σπουδές της.

«Είμαστε τα δικά μας μέσα παραγωγής», αστειεύεται η Στόουν.

Αν και η ταινία, η οποία κυκλοφόρησε στις 22 Δεκεμβρίου στις ΗΠΑ και στις 12 Ιανουαρίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει λάβει ως επί το πλείστον θετικές κριτικές, οι ωμές και άφθονες σεξουαλικές της σκηνές έχουν αποδειχθεί υπερβολικές για ορισμένους θεατές και κριτικούς.

Η παρουσιάστρια του BBC Radio 4, Samira Ahmed, αναφέρθηκε στα θέματα του σεξ και της πορνείας στη συνέντευξη της Τρίτης, λέγοντας ότι οι σκηνές ήταν «αρκετά άγριες», προσθέτοντας «νομίζω ότι είναι δίκαιο να λέμε πως αυτό ασυνήθιστο αυτές τις μέρες στο Χόλιγουντ».

Η Στόουν απάντησε ότι το περιεχόμενο των σκηνών είχε γίνει αντικείμενο πολλών συζητήσεων κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας.

«Οι συζητήσεις που κάναμε στρέφονταν το να είμαστε πιστοί στην εμπειρία της Bella», είπε.

