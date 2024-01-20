Audrey Hepburn: Σαν σήμερα, 20 Ιανουαρίου του 1993, έφυγε από τη ζωή η σπουδαία ηθοποιός

Φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από τον θάνατο της Όντρεϊ Χέπμπορν, σε ηλικία 63 ετών, από καρκίνο του εντέρου. Βραβευμένη με Όσκαρ, Τόνυ, Έμμυ και Γκράμι πρωταγωνίστησε σε αμέτρητες παραγωγές του θεάτρου, του κινηματογράφου και του Μπρόντγουεϊ με τεράστια επιτυχία. Σήμερα θεωρείται μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του κινηματογράφου, ενώ σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου είναι η τρίτη μεγαλύτερη γυναίκα σταρ όλων των εποχών.

Γεννημένη στο Ισέλ του Βελγίου, από πατέρα Ιρλανδό τραπεζίτη και μητέρα πρώην βαρόνη και Ολλανδή αριστοκράτισσα, μπορεί να βίωσε τεράστια επιτυχία και την απόλυτη δόξα κατά τη διάρκεια της καριέρας της, τα παιδικά χρόνια και η ζωή της όμως δεν ήταν τόσο λαμπερά.

Η δουλειά του πατέρα της σε μια βρετανική ασφαλιστική εταιρεία σήμαινε πως η οικογένεια έπρεπε να μετακομίζει αρκετά συχνά. Κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, και οι δύο γονείς της έγιναν μέλη της Βρετανικής Φασιστικής Ενώσεως, πράγμα που η ίδια η Χέπμπορν περιγράφει αργότερα ως την πιο τραυματική περίοδο της ζωής της. Όταν ήταν 6 ετών, οι γονείς της πήραν διαζύγιο και ο πατέρας της τους εγκατέλειψε. Η Χέπμπορν είχε μάλιστα μιλήσει για το βαθύ τραύμα που της προκάλεσε το διαζύγιο των γονιών της, λέγοντας: «Η εγκατάλειψη μας από τον πατέρα μου ήταν το πρώτο «χτύπημα», ήταν ένα τραύμα που με στιγμάτισε, και με άφησε ανασφαλή για όλη την υπόλοιπη ζωή μου».

