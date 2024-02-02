«Attack of the Fifty Foot Woman»: Ο Tim Burton στο τιμόνι του ριμέικ 

Ο δημιουργός του «The Nightmare Before Christmas», Τιμ Μπάρτον, και η συγγραφέας Τζίλιαν Φλιν ενώνουν τις δυνάμεις τους για το ριμέικ της κλασσικής ταινίας επιστημονικής φαντασίας του 1958 «Attack of the Fifty Foot Woman» για λογαριασμό της Warner Bros.

Σύμφωνα με το Variety, δεν είναι ακόμα γνωστό το πόσο στενά θα ακολουθήσει η νέα ταινία την αρχική. Με προϋπολογισμό 88.000 δολάρια το «Attack of the 50 Foot Woman» πρόσφερε μια μοναδική προσέγγιση στο σενάριο, καθώς ακολουθούσε την ιστορία μιας πλούσιας κληρονόμου, η οποία μετατρέπεται σε γίγαντα, μετά από μια συνάντηση με έναν εξωγήινο, περιπλέκοντας ακόμη περισσότερο το προβληματικό γάμο της.

Η σκηνοθεσία ήταν του Νέιθαν Γιούραν και πρωταγωνιστούσαν οι 'Αλισον Χέις, Ουίλιαμ Χάντσον και Ιβέτ Βίκερς.

Tim Burton to Direct 'Attack of the Fifty Foot Woman' Remake With 'Gone Girl' Author Gillian Flynn https://t.co/ul11fSTOvr — Variety (@Variety) February 1, 2024

Η νέα παραγωγή σηματοδοτεί μια ακόμη συνεργασία μεταξύ του καταξιωμένου σκηνοθέτη και της Warner Bros., αφού αυτή τη στιγμή εργάζεται για το σίκουελ «Beetlejuice Beetlejuice».

Η πολυαναμένομενη ταινία με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Κίτον (Michael Keaton) αναμένεται στις αίθουσες στις 6 Σεπτεμβρίου.

Επίσης, εκτός από την σκηνοθεσία, ο Μπάρτον θα αναλάβει μέρος της παραγωγής του ριμέικ μαζί με τους 'Αντριου Μίτμαν και Τόμι Χάρπερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

