Αρκάς: Το απολαυστικό του σκίτσο για τον Άγιο Βαλεντίνο - «Δεν θα μου ευχηθείς;»

Δεν είναι για όλους η γιορτή των ερωτευμένων... 

Αρκάς

Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου σήμερα και ο Αρκάς αφιερώνει ένα χιουμοριστικό σκίτσο στη γιορτή των ερωτευμένων. Σε αυτό πρωταγωνιστεί ένα ζευγάρι, με τον άντρα να διαβάζει την εφημερίδα του και τη γυναίκα του να στέκεται πίσω του.

Η σύζυγος τον πλησιάζει και του λέει: «Ξέρεις τι μέρα είναι σήμερα;» τον ρωτά, την ώρα που διαβάζει την εφημερίδα του.

«Φυσικά!», απαντά εκείνος.

«Λοιπόν; Δεν θα μου ευχηθείς;» συνεχίζει εκείνη.

«Ευτυχισμένη Τετάρτη» της απαντά ο σύζυγος.

