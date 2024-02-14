Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου σήμερα και ο Αρκάς αφιερώνει ένα χιουμοριστικό σκίτσο στη γιορτή των ερωτευμένων. Σε αυτό πρωταγωνιστεί ένα ζευγάρι, με τον άντρα να διαβάζει την εφημερίδα του και τη γυναίκα του να στέκεται πίσω του.

Η σύζυγος τον πλησιάζει και του λέει: «Ξέρεις τι μέρα είναι σήμερα;» τον ρωτά, την ώρα που διαβάζει την εφημερίδα του.

«Φυσικά!», απαντά εκείνος.

«Λοιπόν; Δεν θα μου ευχηθείς;» συνεχίζει εκείνη.

«Ευτυχισμένη Τετάρτη» της απαντά ο σύζυγος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.