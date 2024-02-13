Η «σύγκρουση» μεταξύ James Καφετζή και Αλέξη Παππά καλά κρατεί... Ο James βρέθηκε στο στόχαστρο του Αλέξη από την πρώτη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι με τους μπλε, σε ένα Survivor που φέτος τα έχει όλα.

Προσωπικές κόντρες, τιτάνιες μάχες συα αγωνίσματα και στρατηγική σε όλα τα επίπεδα, από όλες τις πλευρές...

Δείτε βίντεο:

....................

Πηγή: skai.gr

