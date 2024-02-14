Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκαν οι αγώνες για τις τρεις ασυλίες της εβδομάδας για τους Μπλε.

Οι Διάσημοι αν και πιο ανταγωνιστικοί σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα, δεν μπόρεσαν να φτάσουν πρώτοι στο 12.

Φάνης, Δώρα και λοιποί Μαχητές, έδωσαν για ακόμα μια φορά τον καλύτερό τους εαυτό και εξασφάλισαν την ακεραιότητα της ομάδας.

Από τις πρωταγωνίστριες της αναμέτρησης ήταν η Δώρα. Η παίκτρια κατάφερε να κερδίσει και τις δύο αντίπαλες αθλήτριες.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης και οι δύο ομάδες στάθηκαν στην απόδοση της 46χρονης.

Το Συμβούλιο που ακολούθησε ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα. Οι Κόκκινοι έπρεπε να υποδείξουν ακόμα μια υποψήφια. Με συνοπτικό τρόπο και εν πλήρη γνώση της, η παίκτρια αυτή ήταν η Μαρία Αντωνά.

Από την άλλη, εκείνο που είχε μεγάλο ενδιαφέρον ήταν η απόφαση του MVP Φάνη. Ο παίκτης αφού έδωσε μια αιτιολόγηση που μπέρδεψε τους πάντες και έκανε άνω κάτω τους αντιπάλους, υπέδειξε την Κατερίνα Δαλάκα για πρώτη φορά υποψήφια προς αποχώρηση μετά από 4 Survivor!

Πηγή: skai.gr

