Το Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Νέα Υόρκη θα αναδείξει ορισμένα από τα πιο αξιοσημείωτα κοσμήματα της ραπ στην επερχόμενη έκθεση «Ice Cold: An Exhibition of Hip-Hop Jewelry».

Η έκθεση θα περιλαμβάνει το στέμμα του Slick Rick, το μενταγιόν Roc-A-Fella με διαμάντια του JAY-Z και το μενταγιόν της Nicki Minaj και περισσότερα κοσμήματα από τις συλλογές των Erykah Badu, A$AP Rocky, Joey Bada$$, A$AP Ferg και Tyler, the Creator.

«Με αφορμή τον εορτασμό της 50ης επετείου του hip-hop ως παγκόσμιου φαινόμενου στη Νέα Υόρκη, η έκθεση "Ice Cold" θα τονίσει την εξέλιξη των κοσμημάτων στο hip-hop τις τελευταίες πέντε δεκαετίες, ξεκινώντας με μεγάλες χρυσές αλυσίδες που αγκάλιασαν οι πρωτοπόροι της ραπ τη δεκαετία του 1980, περνώντας στη δεκαετία του 1990, όταν οι emcees έγιναν μεγιστάνες επιχειρήσεων και φόρεσαν μενταγιόν με τα σήματα δισκογραφικών εταιρειών που αστράφτουν με διαμάντια και πλατίνα» αναφέρεται στην ανακοίνωση του Μουσείου για την έκθεση.

«Τα κοσμήματα του hip-hop είχαν τεράστιο αντίκτυπο στην ευρύτερη σύγχρονη κουλτούρα μας» ανέφερε σε δήλωσή του ο Σον Μ. Ντεκατούρ, πρόεδρος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Νέας Υόρκης. «Αυτά τα κοσμήματα δεν είναι απλά υπέροχα από μόνα τους, αποτελούν σημαντικό μέρος της ιστορίας του hip-hop και της κουλτούρας του hip-hop, καθώς οι καλλιτέχνες διεκδίκησαν και μεταμόρφωσαν παραδοσιακά σύμβολα πολυτέλειας και επιτυχίας» ανέφερε.

Η έκθεση είναι στην ουσία το τρίτο μέρος μιας τριλογίας με θέμα το hip-hop και τα εντυπωσιακά κοσμήματά του με πρώτη μία σειρά ντοκιμαντέρ του Κάραμ Γκιλ που προσπάθησε να απαντήσει στο ερώτημα πώς και πότε τα κοσμήματα ενσωματώθηκαν στην κουλτούρα του hip-hop και ακολούθησε ένας τόμος από τον Taschen με φωτογραφίες των Βόλφγκανγκ Τίλμανς και Ντέιβιντ ΛαΣαπέλ.

Η έκθεση «Ice Cold: An Exhibition of Hip-Hop Jewelry» εγκαινιάζεται στις 9 Μαΐου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.