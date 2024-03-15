Ο Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος δίνει για ακόμα ένα απόγευμα το «παρών» στην αρένα του Μονομάχου καθώς θέλει να φρεσκάρει τις γνώσεις του, να κερδίσει νέους φίλους αλλά και χρήματα για να αγοράσει ένα βανάκι. Με αυτό το βανάκι σκοπεύει να γυρίσει όλη την Ελλάδα και να παίξει τη μουσική του, πρώτα όμως πρέπει να εξοντώσει τους 30 εναπομείναντες αντιπάλους του!

Δείτε το τρέιλερ

Επόμενη Μονομάχος είναι η Φωτεινή Χατζηδημητρίου που κάθεται στη θέση 75. Είναι έμπορος ρούχων και ο σύζυγός της είναι ο Δημήτρης Χαμαλίδης που βρίσκεται ανάμεσα στους 100 αντιπάλους της. Αφού αφηγείται πώς ξεκίνησε η σχέση τους πριν από 20 χρόνια, είναι έτοιμη να ξεκινήσει τις γνωστικές μονομαχίες!

Μετά από την απαραίτητη κλήρωση, ο Οδυσσέας Κουρτέσης από τη θέση 6 είναι ο επόμενος τυχερός που παίρνει τη θέση του Μονομάχου. Ο ίδιος εκμυστηρεύεται στον Χρήστο Φερεντίνο ότι είναι αρκετά αποφασιστικός και δεν παίρνει εύκολα ρίσκο οπότε δεν ξέρει πού θα οδηγήσει η συμμετοχή του στο τηλεπαιχνίδι γνώσεων.

Δηλώστε συμμετοχή:

https://monomaxos.skaitv.gr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.