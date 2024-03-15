Survivor 2024: Αποχώρησε η Μαριλίνα Βακονδίου

Η τρίτη φορά που βρέθηκε σε μονομαχία η Μαριλίνα Βακονδίου ήταν και η τελευταία για εκείνη αφού η ήττα της πρώτα από τη Χρύσα και μετά από την Aira την έθεσε εκτός Survivor. Η Aira ήταν εκείνη που επέλεξε τον στόχο ως καλύτερη παίκτρια μεταξύ των τεσσάρων, ένας στόχος που δεν είχαν ξαναδεί στους στίβους μάχης.

Το τελευταίο run ανάμεσα στην Aira και στη Μαριλίνα ήταν γεμάτο συγκίνηση με τις δύο Survivors να μονομαχούν δακρυσμένες αφού είχαν δεθεί πολύ το διάστημα που βρίσκονταν στην ίδια ομάδα.

«Η αλήθεια είναι ό,τι δέθηκα πάρα πολύ με πολλά παιδιά από εδώ, φεύγω γεμάτη, είναι φοβερή εμπειρία το Survivor.» δήλωσε η Μαριλίνα κατά την αποχώρησή της και συνέχισε: «Σίγουρα έκανα πολύ δυνατές φιλίες οι οποίες δεν κοίταξαν ούτε στατιστικά, ούτε το αν βρίσκω το στόχο ή όχι, όπως έκαναν πάρα πολλοί. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους. Η αλήθεια είναι πως ό,τι είχα να πάρω το πήρα. Και πραγματικά όποιος δεν το έχει ζήσει αυτό μακάρι να μπορέσει και να έρθει εδώ. Εγώ νιώθω δυνατή. Το ότι βρέθηκα στους στίβους μάχης, το ότι προσπάθησα πάρα πολύ για όλο αυτό, και μόνο που έχω όλη αυτή την εμπειρία με κάνει πάρα πολύ δυνατή και όχι αδύναμη.» κατέληξε.

Λίγο πριν αποχαιρετήσει την ομάδα της η Μαριλίνα συμπλήρωσε: «Το όνειρο του James να φύγω από το παιχνίδι έγινε πραγματικότητα.»

Κατά την αποχώρησή της οι Μπλε φώναξαν συνθήματα με την Ιωάννα που βρίσκεται πλέον στους Κόκκινους να ενώνει τη φωνή της μαζί τους.

Νωρίτερα οι Κόκκινοι είχαν νικήσει τους Μπλε στο αγώνισμα επάθλου και πέρα από το φαγητό που απόλαυσαν είχαν τη δυνατότητα για πρώτη φορά μετά από μήνες να κοιμηθούν σε μαξιλάρι.

