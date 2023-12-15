Τριάντα αρχαιότητες επιστρέφουν από τη Νέα Υόρκη στην Ελλάδα, ανακοίνωσε το ΥΠΠΟ

Τριάντα αρχαιότητες επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά την κατάσχεσή τους από την Εισαγγελία του Μανχάταν.

Όπως ενημερώνει ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, οι αρχαιότητες παραδόθηκαν στις ελληνικές Αρχές την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου από τον επικεφαλής της Antiquities Trafficking Unit Matthew Bogdanos, Αντιεισαγγελέα στην Εισαγγελία του Μανχάταν, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εισαγγελίας, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού Γεωργίου Διδασκάλου, του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου και στελεχών της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών.

Οι αρχαιότητες που επαναπατρίζονται καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα από τους προϊστορικούς έως τους βυζαντινούς χρόνους και αποτελούν αντιπροσωπευτικά δείγματα της γλυπτικής, της μεταλλοτεχνίας και της κεραμικής. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν, ένα ακέραιο μαρμάρινο κυκλαδικό ειδώλιο τύπου «Σπεδού» και τρία αποσπασματικά σωζόμενα, δύο κεφαλές και ένας κορμός τύπου «Σπεδού» (2700-2300 π.Χ.), ένα πήλινο κύπελλο καμαραϊκού ρυθμού και ένα χάλκινο ειδώλιο ταύρου μινωϊκών χρόνων (1900-1500 π.Χ.), ένας πιθαμφορέας και ένα θήλαστρο μυκηναϊκών χρόνων (1300-1150 π.Χ.), ένας αρύβαλλος με μορφή ανδρικής κρανοφόρου κεφαλής από φαγεντιανή, δύο αρύβαλλοι, ο ένας με μορφή καθιστής γυναικείας μορφής και ο άλλος με μορφή λαγού αρχαϊκών χρόνων (6ου αι. π.Χ), ένας ερυθρόμορφος σκύφος κλασικών χρόνων (5ου αι. π.Χ), ένας κάλυκας της κατηγορίας «Δυτικής Κλιτύος» και ένας κάδος ελληνιστικών χρόνων (4ου- 3ου αι. π.Χ), επτά χάλκινα κράνη (6ου-4ου/3ου αι. π.Χ), μεταξύ των οποίων ένα κορινθιακό, πέντε αττικά και ένα χαλκιδικό, 2 χάλκινοι και 2 σιδερένιοι ανατομικοί θώρακες ελληνιστικών χρόνων, ένα χάλκινο εξάρτημα ιπποσκευής ελληνιστικών/ρωμαϊκών χρόνων, δύο μαρμάρινα αγάλματα Αφροδίτης ρωμαϊκών χρόνων, ένα αργυρό εικονίδιο με παράσταση Θεοτόκου βυζαντινών χρόνων και ένα αργυρό πινάκιο με φυτική, ζωική και γεωμετρική διακόσμηση. Τα αντικείμενα προέρχονται από κατασχέσεις σε αποθήκες του Βρετανού αρχαιοπώλη Robin Symes και στην γκαλερί του Michael Ward στη Νέα Υόρκη.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την εξής δήλωση: «Ο αγώνας ενάντια στην παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών απαιτεί ισχυρές συνεργασίες και πολλή δουλειά. Ο επικεφαλής της Antiquities Trafficking Unit Matthew Bogdanos και οι συνεργάτες του, τα στελέχη του Department of Homeland Security Investigations αλλά και οι αρχαιολόγοι της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού διαθέτουν τα χαρακτηριστικά αυτά και οι συνεχείς επιτυχίες τους το αποδεικνύουν περίτρανα. Ο επαναπατρισμός των 30 αρχαιοτήτων από τη Νέα Υόρκη έρχεται ως συνέχεια της επιστροφής των 55 αρχαίων αντικειμένων το 2022 και των 29 αρχαίων αντικειμένων την άνοιξη του 2023 που ανακτήθηκαν με την συνεργασία των ίδιων πρωταγωνιστών, που αποτελούν πλέον μία δυνατή ομάδα».

Όπως σημειώνει η ίδια ανακοίνωση, το αίσιο αποτέλεσμα επιτεύχθηκε χάριν στις ενέργειες της Εισαγγελίας του Μανχάταν, οι έρευνες της οποίας απέδειξαν την παράνομη διακίνησή τους από την Ελλάδα, της Homeland Security Investigation και της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών που παρείχε αρχαιολογική τεκμηρίωση για αρκετά από αυτά. «Πρόκειται για μία δεμένη ομάδα που εργάζεται με αποφασιστικότητα, προσήλωση και μεθοδικότητα, χωρίς ωράρια και ανάλογους περιορισμούς, με αποκλειστικό στόχο την πάταξη της παράνομης διακίνησης», όπως δήλωσε ο Matthew Bogdanos, ο οποίος τόνισε και την εξαιρετική συμβολή των ειδικών πρακτόρων της Homeland Security Investigation.

Τη σημασία της συνεργασίας και τη βαθιά ευγνωμοσύνη της Ελλάδας προς την Εισαγγελία του Μανχάταν και την Homeland Security Investigation εξέφρασε ο ΓΓ Πολιτισμού και δήλωσε τη βούληση του Υπουργείου Πολιτισμού να συνεχιστεί η στενή συνεργασία που έχει αποφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα μέχρι σήμερα.

