Νίκος Κούνδουρος: Σαν σήμερα γεννήθηκε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες σκηνοθέτες

Σαν σήμερα, στις 15 Δεκεμβρίου το 1926, γεννήθηκε ένας άνθρωπος, που θεωρείται δικαίως μία από τις σπουδαιότερες μορφές του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. Κορυφαίος Έλληνας σκηνοθέτης και σεναριογράφος, ο Νίκος Κούνδουρος άφησε πίσω του ένα πλούσιο κινηματογραφικό έργο, μέσα από 12 εμβληματικές ταινίες που κέρδισαν διεθνείς και εγχώριες διακρίσεις.

Λίγα λόγια για τη ζωή του σπουδαίου κινηματογραφιστή

Γιος του Ιωσήφ Κούνδουρου (δικηγόρος και πολιτικός στην κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου), ο Νίκος Κούνδουρος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 15 Δεκεμβρίου, πριν από 94 χρόνια. Οι γονείς του δεν ήθελαν να πολιτογραφηθεί Αθηναίος και έτσι τον μετέφεραν στην Κρήτη, ώστε να καταχωρηθεί στα δημοτολόγια του Αγίου Νικολάου.

Φοίτησε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, από την οποία και αποφοίτησε το 1948, σπουδάζοντας ζωγραφική και γλυπτική. Στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου είχε οργανωθεί στον ΕΑΜ – ΕΛΑΣ και πήρε μέρος στα Δεκεμβριανά, στον λόχο σπουδαστών “Λόρδος Βύρων”, ενώ μετά τον πόλεμο εξορίστηκε στη Μακρόνησο λόγω των φρονημάτων του. Στην ηλικία των 28 ετών αποφάσισε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο.

Στην Μακρόνησο γνώρισε και τον Θανάση Βέγγο, και έτσι ξεκίνησε μία φιλία που κράτησε για πολλές δεκαετίες. Μάλιστα, ο Νίκος Κούνδουρος ήταν εκείνος που ξεχώρισε το υποκριτικό ταλέντο του, και κάπως έτσι ο Θανάσης Βέγγος ασχολήθηκε με τον κινηματογράφο, με τον πρώτο ρόλο του να είναι στη «Μαγική Πόλη», την πρώτη ταινία του Κούνδουρου.

Οι 12 ταινίες που σκηνοθέτησε στην καριέρα του ο Νίκος Κούνδουρος

Ο σπουδαίος κινηματογραφιστής σκηνοθέτησε μόλις 12 ταινίες στην πολυετή καριέρα του -όλες όμως άφησαν εποχή. Προσέγγισε την ελληνική πραγματικότητα, όπως κανείς άλλος, ενώ δεν δίστασε να μιλήσει για τα πραγματικά προβλήματα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, αλλά και για ιστορικά γεγονότα, πάντα μέσα από την μοναδική εικαστική του ματιά.

Μαγική Πόλη (1954)

Η «Μαγική Πόλη» είναι μία από τις ταινίες ορόσημο του ελληνικού κινηματογράφου. Ένα νεορεαλιστικό δράμα που αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα του ρεύματος του νεορεαλισμού στην Ελλάδα. Αποτέλεσε ένα εκπληκτικό ντεμπούτο για τον Κούνδουρο, αφού η ταινία αυτή τελικά εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 1954, με τον αγγλικό τίτλο «Magic City». Σύμφωνα με τον Νίκο Κούνδουρο την ταινία εμπνεύστηκε εν μέρει από τον Θανάση Βέγγο, και συγκεκριμένα από την φτώχεια που μάστιζε μεγάλος μέρος της ελληνικής κοινωνίας. «Θυμάμαι όταν πρωτοπήγα σπίτι του Βέγγου στο Φάληρο… Τέτοια φτώχεια δεν είχα ξανασυναντήσει στη ζωή μου. Τότε, είπα: “Εγώ μ’ αυτούς τους ανθρώπους θέλω να καταπιαστώ, τον πόνο και την αξιοπρέπεια αυτών των ανθρώπων θέλω να δείξω…”. Και το έκανα, πιστεύω!» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

