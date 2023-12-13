Πέθανε ο Δημήτρης Ζακυνθινός

«Έφυγε» σε ηλικία 84 ετών ο γνωστός ηθοποιός Δημήτρης Ζακυνθινός.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτηση του στο facebook.

«Έφυγε σήμερα ο αγαπημένος μας φίλος , ο σπουδαίος ηθοποιός μας του θεάτρου και του κινηματογράφου Δημήτρης Ζακυνθινός μετά από μάχη λίγων μηνών με τις επιπλοκές της υγείας του…

Μας ένωνε μια ειλικρινής, και βαθιά φιλία, από τότε που μαζί πρωταγωνιστούσαμε στους θρυλικούς ΙΕΡΟΣΥΛΟΥΣ του Θάνου Λειβαδίτη πριν 42 χρόνια.

Ένας ευαίσθητος μοναχικός άνθρωπος, πολυδιαβασμένος και ταλαντούχος… θα τον θυμόμαστε μέσα από τους κινηματογραφικούς ρόλους του και θα τον έχουμε πάντα στην καρδιά μας, έτσι όπως τον συνηθίσαμε από τις όμορφες γιορταστικές βραδιές που οργάνωνε στο ζεστό του σπίτι.. Καλό σου ταξίδι καλέ μας Δημήτρη..», έγραψε χαρακτηριστικά ο Σπύρος Μπιμπίλας.

