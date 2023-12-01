Το μπλε κάλυμμα παραμερίζεται και αποκαλύπτεται ένα γλυπτό που απεικονίζει την Ελληνίδα σοπράνο Μαρία Κάλλας μαζί με την Πριγκίπισσα Γκρέις του Μονακό και ταυτόχρονα «αποκαλύπτει» τη στενή φιλία των δύο γυναικών.

Τα αποκαλυπτήρια που έγιναν στο φουαγιέ του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, τον χώρο όπου θα εγκατασταθεί το έργο τέχνης, έκανε η πρόεδρος του Maria Callas Monaco Gala & Awards Ιωάννα Ευθυμίου, ο πρόξενος του Μονακό στην Ελλάδα Βασίλης Αποστολόπουλος, η πρόεδρος του Μεγάρου Ευγενία Αλεξανδροπούλου Αιγυπτιάδου, η απεσταλμένη του Πρίγκιπα του Μονακό Luciana De Montigny και ο καλλιτέχνης που το φιλοτέχνησε Marcos Marin.

«Η εκδήλωση έχει όλα τα συναισθήματα από την εποχή της Μαρίας Κάλλας, τη φιλία της με την Γκρέις Κέλι και φτάνει στο σήμερα. Νομίζω ότι αυτό το εξαιρετικό γλυπτό που θα κοσμεί το Μέγαρο Μουσικής, θα συμβολίζει διαχρονικά τη φιλία ανάμεσα στην Ελλάδα και το πριγκιπάτο του Μονακό» δήλωσε ο πρόξενος του Μονακό κ. Αποστολόπουλος.

Πρόκειται για μία εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο του διεθνούς θεσμού Maria Callas Monaco Gala & Awards, ένα γκαλά που για πρώτη φορά πραγματοποιείται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα το ερχόμενο Σάββατο, στη Θεσσαλονίκη. «Το γλυπτό, που είναι η Πριγκίπισσα Γκρέις με τη Μαρία Κάλλας αγκαλιασμένες, συμβολίζει τη φιλία της Ελλάδας με το Μονακό. Μάλιστα, το Μονακό αποτελούσε κάτι πολύ σημαντικό για τη Μαρία Κάλλας, για ήταν ο μόνος τόπος που αισθανόταν ξεκούραση και πέρασε όμορφα χρόνια και με τον έρωτά της τον Αριστοτέλη Ωνάση και στη συνέχεια μόνη της» σημείωσε η πρόεδρος του Maria Callas Monaco Gala & Awards Ιωάννα Ευθυμίου.

Ταυτόχρονα η εκδήλωση εντάσσεται και στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας, γεγονός για το οποίο το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης έχει διοργανώσει πολλές σχετικές εκδηλώσεις. «Σήμερα όμως παρουσιάζουμε μία άγνωστη πτυχή της ζωής της "La Divina", της Μαρίας Κάλλας. Η άγνωστη αυτή πτυχή είναι η σύνδεση και η στενή φιλία της με την πριγκίπισσα Γκρέις του Μονακό» δήλωσε η πρόεδρος του ΟΜΜΘ κ. Αλεξανδροπούλου, εκφράζοντας ταυτόχρονα την ελπίδα, η σημερινή εκδήλωση να είναι η απαρχή για συνέχιση συνεργασίας στον πολιτιστικό τομέα του Μονακό και του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Το γλυπτό φιλοτέχνησε ο διάσημος Βραζιλιάνος καλλιτέχνης Marcos Marin, ο οποίος ταξίδεψε από το Μονακό όπου εδρεύει, για να βρεθεί στην εκδήλωση και να υπογράψει μπροστά στο κοινό το έργο του. Ο ίδιος μίλησε στο κοινό για τη σχέση του με τη μουσική, καθότι είναι και ο ίδιος πιανίστας, ενώ τόνισε ότι άκουγε συχνά στο σπίτι του Μαρία Κάλλας, καθώς η μητέρα του ήταν τραγουδίστρια όπερας. Αναφέρθηκε επίσης στην ευαισθησία του για το περιβάλλον και επισήμανε ότι πρόκειται για μία οικολογική κατασκευή από ξύλο σκαλισμένο στο χέρι, η οποία έχει διαφορετικές προοπτικές, ανάλογα από το σημείο που την κοιτάς ή το φως που πέφτει πάνω της. Το γλυπτό είναι δωρεά της Κλέλιας Χατζηιωάννου, που ζει κυρίως στο Μονακό και είναι γνωστή για το φιλανθρωπικό της έργο.

«Η Θεσσαλονίκη, πόλη του πολιτισμού του κόσμου, υποδέχεται σήμερα δύο μυθικές φυσιογνωμίες του χώρου της τέχνης αλλά και όλου του κόσμου. Είμαστε χαρούμενοι για την προοπτική που ανοίγεται σιγά σιγά ακόμα περισσότερο στην πόλη να καταστεί κέντρο παγκόσμιου πολιτισμού» είπε ο γραμματέας της Κ.Ο. της ΝΔ Σταύρος Καλαφάτης, που ήταν ανάμεσα στους καλεσμένους της εκδήλωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

