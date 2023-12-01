Βασίλης Βασιλικός: Οι αναφορές του γερμανικού Τύπου για τον θάνατο του συγγραφέα του «Ζ»

Αναφορά στο θάνατο του Βασίλη Βασιλικού κάνει τόσο το Spiegel όσο και η Γερμανική Ραδιοφωνία Deutschlandfunk. «Το μυθιστόρημά του "Z" και η κινηματογραφική μεταφορά του πολιτικού θρίλερ τον έκαναν παγκοσμίως γνωστό. Ο Έλληνας συγγραφέας και πολιτικός Βασίλης Βασιλικός πέθανε σε ηλικία 89 ετών» γράφει το Spiegel, και σημειώνει πως «θεωρείται ένας από τους πιο γνωστούς σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς. Ο Βασιλικός έγραψε το πολιτικό θρίλερ "Ζ", το οποίο εκδόθηκε στα γερμανικά το 1968. Ο συγγραφέας βάσισε το μυθιστόρημά του στη δολοφονία ενός κορυφαίου πολιτικού της ελληνικής Αριστεράς. Το βιβλίο αναφέρεται στη δολοφονία του πολιτικού Γρηγόρη Λαμπράκη το 1963 και απαγορεύτηκε το 1967 από τη Χούντα που είχε καταλάβει τότε την εξουσία. Η κινηματογραφική μεταφορά του από τον Κώστα Γαβρά με τους Υβ Μοντάν και Ζαν Λουί Τρεντινιάν έκανε το βιβλίο παγκόσμιο μπεστ-σέλερ».

Το Deutschlandfunk γράφει στη διαδικτυακή του σελίδα: «Ο Έλληνας συγγραφέας Βασίλης Βασιλικός πέθανε σε ηλικία 89 ετών. Αυτό ανακοίνωσε η Ένωση Ελλήνων Δημοσιογράφων ΕΣΗΕΑ, της οποίας ήταν μέλος. Ο Βασιλικός έγραψε το πολιτικό θρίλερ "Ζ", το οποίο εκδόθηκε στα γερμανικά το 1968 και αργότερα έγινε ταινία με τον Yβ Μοντάν. Σύμφωνα με την ελληνική τηλεόραση, τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε 33 γλώσσες. Ο Βασιλικός υπήρξε μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου και πρεσβευτής της Unesco».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.