Πέθανε σε ηλικία 95 ετών ο διάσημος Αμερικανός φωτορεπόρτερ και σκηνοθέτης, Έλιοτ Έργουιτ, ο οποίος κατέγραψε για έξι δεκαετίες λεπτομέρειες της ζωής στην Αμερική.

Πέθανε «ήσυχα στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του», αναφέρει σε ανακοίνωση το πρακτορείο Magnum, του οποίου ήταν μέλος από το 1953 και πρόεδρος του για τρία χρόνια τη δεκαετία του 1960.

Γεννημένος στο Παρίσι από Ρώσους γονείς, ο Έλιοτ Έργουιτ μετακόμισε στις ΗΠΑ ως παιδί. Κατέγραψε σημαντικές στιγμές, συμπεριλαμβανομένης της περιβόητης διαμάχης το 1959 μεταξύ του τότε αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον, και του Σοβιετικού πρωθυπουργού, Νικίτα Χρουστσόφ. Το 2017, στα 100 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση της Ρωσίας, μίλησε στο BBC για το πώς ήταν να βλέπεις δύο παγκόσμιους ηγέτες να διαφωνούν κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. «Εντυπωσίαζαν - έπαιζαν για το κοινό τους» είπε για τη στιγμή.

Ο Έργουιτ ήταν γνωστός για τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες που απεικονίζουν τους δρόμους της πόλης, καθώς και για φωτογραφίες δημοσίων προσώπων, του προέδρου των ΗΠΑ Τζον. Φ. Κένεντι, των ηθοποιών Μαρλέν Ντίτριχ, Μέριλιν Μονρόε και Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ. Το 1960, σε ηλικία 32 ετών, κατέγραψε διαφημιστικά πλάνα για το κλασικό γουέστερν The Misfits με τη Μέριλιν Μονρόε, τον Μοντγκόμερι Κλιφτ και τον Κλαρκ Γκέιμπλ.

Η ανθρωπιστική προσέγγιση του στο ρεπορτάζ του έδωσε την ευκαιρία να εργαστεί σε επιδραστικά αμερικανικά περιοδικά, καθώς και σε διεθνείς εκδόσεις και οργανισμούς τουρισμού.

«Είναι δύσκολο να αποτιμηθεί ο αντίκτυπος που είχε ο Έλιοτ Έργουιτ στο Magnum και στον κόσμο της φωτογραφίας» έγραψε η σημερινή πρόεδρος του πρακτορείου, Κριστίνα ντε Μίντελ. «Οι εικόνες του βοήθησαν να χτίσουμε τη γενική μας κατανόηση για το ποιοι είμαστε ως κοινωνία και ως άνθρωποι και έχουν εμπνεύσει γενιές φωτογράφων παρά τις αλλαγές στη βιομηχανία και τις τάσεις».

«Ο συνδυασμός της περιστασιακής και χιουμοριστικής προσέγγισής του στη φωτογράφιση και της εμμονικής αφοσίωσής του, τον έκαναν έναν μοναδικό καλλιτέχνη που χάσαμε σήμερα προς μεγάλη θλίψη» πρόσθεσε η Ντε Μίντελ, σύμφωνα με το CNN.

Γεννημένος ως Έλιο Ρομάνο Έργουιτζ στο Παρίσι στις 26 Ιουλίου 1928 πέρασε τα πρώτα παιδικά του χρόνια στο Μιλάνο. Η οικογένειά του ήταν Ρωσο-Εβραϊκής καταγωγής και έφυγαν από την Ευρώπη για τις ΗΠΑ το 1939 λίγο προτού ξεκινήσει ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος. Εγκαταστάθηκαν στο Λος Άντζελες, όπου ο Έργουιτ έκανε μαθήματα φωτογραφίας στο στούντιο στο Los Angeles City College. Μετακόμισε στη Νέα Υόρκη το 1948 και εργάστηκε ως θυρωρός στο New School for Social Research με αντάλλαγμα την εγγραφή του σε μαθήματα κινηματογράφου εκεί, σύμφωνα με το Magnum Photos. Το 1951 επιστρατεύτηκε στον αμερικανικό στρατό και ανέλαβε καθήκοντα φωτογραφίας ενώ βρισκόταν στην Ευρώπη. Στο Παρίσι, επισκέφτηκε το γραφείο Magnum Photos και συνάντησε τον Ρόμπερτ Κάπα, τον διάσημο πολεμικό φωτογράφο, ο οποίος αργότερα τον κάλεσε να γίνει μέλος της ομάδας.

Ο Έργουιτ έκανε επίσης μια σειρά από ταινίες ντοκιμαντέρ, καθώς και 18 κωμωδίες για το HBO τη δεκαετία του 1980 και κυκλοφόρησε μονογραφίες, συμπεριλαμβανομένων των "Improbable Photographs" του 1965 και του "Personal Exposures" του 1989. Το 2015, το Κέντρο Χάρι Ράνσομ στο Όστιν του Τέξας, απέκτησε τη φωτογραφική του συλλογή από το 1946 έως το 2010, η οποία συνολικά ανέρχεται σε σχεδόν 50.000 εκτυπώσεις. Ένα χρόνο αργότερα, το κέντρο εγκαινίασε την αναδρομική έκθεση «Around the World» βασισμένη στη συλλογή.

Έργα του Έλιοτ Έργουιτ εκτίθενται στο La Sucrière στη Λυών της Γαλλίας μέχρι τον Μάρτιο του 2024.

Ο Έλιοτ Έργουιτ παντρεύτηκε και χώρισε τέσσερις φορές, απέκτησε έξι παιδιά, δέκα εγγόνια και τρία δισέγγονα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

