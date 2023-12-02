«Πρέπει το Βρετανικό Μουσείο να επιστρέψει τα Μάρμαρα του Παρθενώνα;» Tο ερώτημα θέτει η Süddeutsche Zeitung και δίνει δύο διαφορετικές απαντήσεις. Ένας από τους συντάκτες, ο Ραφαέλ Γκαίγκερ, απαντά καταφατικά, ενώ θυμίζει τις τελευταίες ελληνοβρετανικές τριβές: «Ο συντηρητικός (πρωθυπουργός Κυριάκος) Μητσοτάκης δεν έχει και τίποτα να χάσει, τα μάρμαρα έχουν αφαιρεθεί εδώ και πολύ καιρό και στην Αθήνα κανείς δεν περιμένει ότι ξαφνικά θα επιστραφούν. Αν όμως τα καταφέρει ο Μητσοτάκης, θα γίνει ένας νέος Έλληνας ήρωας. Σε κάθε περίπτωση κάτι θα κερδίσει, ας είναι και το χειροκρότημα μόνο, γιατί δεν αφήνει το θέμα στην τύχη του. Και έχει δίκιο. Το ότι οι Βρετανοί δεν έχουν καταφέρει ακόμη να αποχωριστούν τον κλεμμένο θησαυρό, είναι ντροπιαστικό».

Διαφορετική γνώμη έχει ένας άλλος συντάκτης της εφημερίδας, ο Γκούσταβ Ζελμπτ. Μεταξύ άλλων, γράφει: «Στο Μουσείο, σε αυτή τη σύγχρονη ευρωπαϊκή επινόηση, είναι αναπόφευκτο να βρίσκονται έργα τέχνης που έχουν αποσπαστεί από τα αρχικά τους συμφραζόμενα. Φτάνοντας στο Μουσείο αναδεικνύονται σε έργα τέχνης υπό τη σύγχρονη έννοια, ως αντικείμενα αισθητικής αποτίμησης».

Όσον αφορά ειδικότερα τα Μάρμαρα του Παρθενώνα σημειώνει: «Όποιος διασχίζει τον μακρύ διάδρομο με αυτά τα γλυπτά στο Βρετανικό Μουσείο, αναζητεί και εκεί τη χώρα των Ελλήνων με τα μάτια της ψυχής του. Ταυτόχρονα όμως βλέπει τους Έλληνες στη γειτνίασή τους με πολλούς άλλους πολιτισμούς και συνειδητοποιεί τη μοναδικότητά τους, με πολύ πιο ριζοσπαστικό τρόπο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.