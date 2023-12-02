Στις 2 Δεκεμβρίου 1923 γεννήθηκε στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης από Έλληνες μετανάστες στην Αμερική ένα κοριτσάκι που έμελλε να γίνει μία από τις μεγαλύτερες ντίβες της όπερας παγκοσμίως και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες γυναίκες του πλανήτη – μαζί με την Τζάκι Κένεντι

Ηταν η Μαρία Κάλλας - γεννημένη Sophie Cecelia Kalos και βαπτισμένη Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoulos.

Το απαράμιλλο πάθος και το κολοσσιαίο ταλέντο της την καθιέρωσαν στο παγκόσμιο λυρικό θέατρο και η μοναδική προσωπικότητά της γοήτευσε ακόμα και τον Αριστοτέλη Ωνάση (πληρώνοντας στο τέλος με μοναξιά το τίμημα του έρωτα της για τον Αρίστο).

H Κάλλας εδραιώθηκε στο διεθνές οπερατικό στερέωμα στην Ιταλία, όπου γνώρισε τον μέντορά της, μαέστρο Τούλιο Σεραφίν και τον πρώτο της σύζυγο, Τζοβάννι Μπατίστα Μενεγκίνι.

@wikipedia Η Κάλλας με τον σύζυγό της Τζοβάννι Μπατίστα Μενεγκίνι στο σπίτι τους στο Μιλάνο το 1957

Συνέδεσε το όνομά της με τις διασημότερες λυρικές σκηνές της Ευρώπης και της Αμερικής, ερμήνευσε 47 πλήρεις οπερατικούς ρόλους (με αγαπημένος της την «Νόρμα» )και πρωταγωνίστησε στην πρώτη παραγωγή όπερας στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου.

Ερμήνευσε τον τελευταίο της πλήρη οπερατικό ρόλο επί σκηνής το 1965 και από τον γάμο του Ωνάση με την Τζάκι Κένεντι (Οκτ.1968) περιόρισε και τις κοσμικές εμφανίσεις της, ζώντας σε σχετική απομόνωση στο Παρίσι.

Πέθανε εκεί στις 16 Σεπτεμβρίου 1977, από έμφραγμα του μυοκαρδίου. Αποτεφρώθηκε και οι στάχτες της διασκορπίστηκαν στο Αιγαίο Πέλαγος.

Δεκάδες χρόνια μετά τον θάνατο της, παραμένει πρότυπο «απόλυτης πριμαντόνας» (prima donna assoluta) και μία από τους πιο εμπορικώς επιτυχημένους καλλιτεχνες της όπερας.

Πηγή: skai.gr

