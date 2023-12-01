Επίτιμος δημότης Αγίου Δημητρίου ο Τίτος Πατρίκιος - Εκδήλωση στις 8/12

Επίτιμο δημότη της πόλης θα ανακηρύξει ο Δήμος Αγίου Δημητρίου τον Τίτο Πατρίκιο, τιμώντας έτσι τον ίδιο και την προσφορά του στη λογοτεχνία και τα γράμματα γενικότερα.

Η εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου στις 7.00 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη», εντός του Δημαρχείου. Θα απευθύνει χαιρετισμό και θα τιμήσει τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή η δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τη δημοτική Αρχή, τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του δήμου, τη Λέσχη Ανάγνωσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίου Δημητρίου και τον Πολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο «Άγιος Σπυρίδωνας».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η κ. Αντωνία Κυριακουλάκου θα συνομιλήσει με τον ποιητή και θα παρουσιάσει τη ζωή και το έργο του. Ποιήματα θα απαγγείλει η ηθοποιός και ποιήτρια Φιλία Κανελλοπούλου.

Ακόμη, θα παρουσιαστεί επί σκηνής το μελοποιημένο ποίημα του Τίτου Πατρίκιου «Υμνώ το σώμα» από την υψίφωνο Ίλια Ηλιοπούλου και τον μουσικό-σολίστα Βασίλη Μαστοράκη.

Τον συντονισμό και την παρουσίαση θα έχει η κ. Όλγα Τραυλού, μέλος της Λέσχης Ανάγνωσης Αγίου Δημητρίου.

