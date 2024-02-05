Onassis Dance Days 2024: Το ανατρεπτικό φεστιβάλ νέων χορογράφων επιστρέφει

Ποια είναι τα επόμενα μεγάλα ονόματα του σύγχρονου χορού; Το ανατρεπτικό φεστιβάλ νέων χορογράφων της Στέγης επιστρέφει για 11η χρονιά και βάζει τη μουσική στο τέρμα. Το Onassis Dance Days 2024 (ODD) με πιο πυκνό πρόγραμμα στο τριήμερο από τις 23 έως τις 25 Φεβρουαρίου χορεύει μετά μουσικής, δίνοντας στον ήχο το προβάδισμα και απογειώνοντας την έννοια του sound design, με τη νέα γενιά Ελλήνων χορογράφων να καταλαμβάνει τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση λίγο πριν ή μετά τη στιγμή που τους ανακαλύπτει η ευρωπαϊκή σκηνή.

Δεν είναι μόνο ημέρες χορού και μουσικής.Είναι ημέρες αδρεναλίνης. Το φετινό φεστιβάλ σύγχρονου χορού της Στέγης θέλει χορογράφους, περφόρμερ, συνθέτες και μουσικούς με τις μπάντες τους να «τα σπάνε» live on stage, με ένα εντυπωσιακό παράλληλο πρόγραμμα με σπουδαία ονόματα της διεθνούς σκηνής.

Όπως και πέρυσι, το ODD 2024 συστήνει παράλληλα στο ελληνικό κοινό ένα διεθνές όνομα που φιγουράρει σε όλα τα σπουδαία φεστιβάλ της Ευρώπης. Η Βελγίδα εικαστικός Miet Warlop με το «One Song», μια εκστατική περφόρμανς χορού που είναι συγχρόνως ζωντανή συναυλία και αθλητικός μαραθώνιος, θριάμβευσε στο Φεστιβάλ της Αβινιόν, περιοδεύει διεθνώς και εμφανίζεται με τους ακαταπόνητους χορευτές της στις 24 και 25 Φεβρουαρίου στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης.

Το ODD, όπως κάθε χρόνο, ρίχνει φως στους Έλληνες χορογράφους που ήδη παρελαύνουν στα ευρωπαϊκά φεστιβάλ ή θα μας απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια.

Φέτος, επανασυστήνει την πιο ανερχόμενη Ελληνίδα χορογράφο, Ιωάννα Παρασκευοπούλου, που απέσπασε πέρυσι τη διάκριση του διεθνούς δικτύου Aerowaves, παρουσιάζοντας δύο ηχοκινητικά έργα της: το βραβευμένο «MOS» (24 Φεβρουαρίου - 3 Μαρτίου) που παρουσιάστηκε πρώτη φορά πρόπερσι στο ODD και το νέο της και άκρως προσωπικό πρότζεκτ «All of My Love» (24 Φεβρουαρίου - 3 Μαρτίου), σε παγκόσμια πρεμιέρα, το οποίο τραγουδάει ήδη από τον τίτλο, κλείνοντας το μάτι σε όσους και όσες κάποτε χόρεψαν το άσμα ασμάτων των Led Zeppelin. Και οι δύο παραγωγές της Παρασκευοπούλου ανοίγουν στο φεστιβάλ και συνεχίζονται για μία ακόμα εβδομάδα, έως τις 3 Μαρτίου.

Τρία ακόμη νέα έργα, που προέκυψαν από το πρόσφατο ανοιχτό κάλεσμα της Στέγης (NEXT OPEN CALL), κάνουν πρεμιέρα (23 έως 25 Φεβρουαρίου), με τους ερμηνευτές τους να «ιδρώνουν τις φανέλες τους» σαν αληθινοί ροκ σταρ, έχοντας στο πλευρό τους -αντί για προπονητές- τους μουσικούς συνεργάτες τους. Η σκηνή μετατρέπεται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο συναυλιακό mosh pit και η άναρχη κίνηση του πλήθους γίνεται χορός στο «Slamming work in progress» της Ξένιας Κογχυλάκη, με τον Γιώργο Πούλιο στη μουσική.

Μια κρίση πανικού γίνεται η αφορμή για να φτιαχτεί ένα περιβάλλον εξομολογητικού group therapy μέσα στους ηλεκτρονικούς ήχους της rave κουλτούρας στο «We all need therapy» του Πάνου Μαλακτού σε συνεργασία με τον Die Arkitekt. Τέλος, ένα γυναικείο σώμα τρέχει κάτω από το αδυσώπητο σφυροκόπημα του ήχου και του χρόνου πάνω σε έναν κυλιόμενο διάδρομο γυμναστικής στο «RUNWAY» της Χριστιάνας Κοσιάρη με τον Jan Van Angelopoulos στον σχεδιασμό του ήχου.

Ακόμη, το ODD περιλαμβάνει ένα αξιοσημείωτο παράλληλο πρόγραμμα. Εκτός από τον σπουδαίο χορογράφο, εικαστικό καλλιτέχνη και επιμελητή, Christian Rizzo, που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά συμμετέχει στο φεστιβάλ σε ρόλο μέντορα των Ελλήνων χορογράφων, ακολουθεί μια σειρά από αξιοσημείωτες στιγμές.

Στις 23 Φεβρουαρίου, θα κάνει masterclass o Damien Jalet, o εικονοκλάστης χορογράφος και χορευτής, με τις μνημειώδεις χορογραφίες, που λειτουργούν ως εικαστικές εγκαταστάσεις - από το «Skid», στο οποίο οι 17 περφόρμερ αψηφούν τη βαρύτητα χορεύοντας πάνω σε μια επικλινή πλατφόρμα δέκα μέτρων, έως το εμβληματικό «Chiroptera», στην πρόσοψη της Opéra Garnier του Παρισιού, με τη συμμετοχή 154 χορευτών. Χορογράφος της Madonna, των ταινιών «Suspiria» του Luca Guadagnino και «Anima» του Paul Thomas Anderson και συνεργάτης καλλιτεχνών όπως ο JR, o Thom Yorke, η Marina Abramović και η Iris van Herpen, στο masterclass που θα δώσει στη Στέγη, θα εστιάσει στη δημιουργική συνεργασία του με συνθέτες όπως οι Fennesz, Tim Hecker, Ryuichi Sakamoto, Thomas Bangalter και Thom Yorke.

Στις 24 Φεβρουαρίου από τις 22:30 και μετά, η Miet Warlop και οι συντελεστές του «One Song» καταλαμβάνουν τα decks του κεντρικού φουαγιέ της Στέγης για ένα ODD πάρτυ με ελεύθερη είσοδο.

Από τις 26 Φεβρουαρίου στις 12:00 μ.μ. θα πρoβάλλεται χωρίς χρονικό περιορισμό στο Onassis Channel στο YouTube, η πρώτη ταινία μικρού μήκους του χορευτή και χορογράφου Γιάννη Νικολαΐδη, «CABIN 9» (12΄, 2022), σε sound-design του Μανώλη Μανουσάκη και παραγωγή της Shampoo films, ένα DIY, χειροποίητο, φιλμ επιστημονικής φαντασίας.

Τέλος, το Σάββατο 2 Μαρτίου, η παράσταση «MOS» της Ιωάννας Παρασκευοπούλου παρουσιάζεται με υπέρτιτλους για κωφά και βαρήκοα άτομα και ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική βλάβη.

