Οι νικητές του 11ου AegeanDocs

Ταινίες για τη Μέση Ανατολή, τη Θεσσαλία, την Εκπαίδευση και τα ΑΜΕΑ ήταν οι νικητές του φετινού Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 11ου AegeanDocs.



Βραβείο Καλύτερης Ξένης ταινίας

Το βραβείο καλύτερης ξένης ταινίας απονέμεται στην ταινία «SAVOY» του Zohar Wagner για την ολοκληρωμένη αφήγηση της πολύνεκρης επιχείρησης απελευθέρωσης ομήρων σε ξενοδοχείο του Τελ Αβίβ, τους οποίους κρατούσαν ένοπλοι Φενταγίν της PLO και την καλλιτεχνικά έντιμη καταγραφή των χαρακτήρων των πρωταγωνιστών και των αντιφάσεων τους. Το βραβείο απονέμεται με την ευχή οι κινηματογραφιστές στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη να συνεχίζουν να εργάζονται για την ειρήνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Βραβείο Καλύτερου Ελληνικού Ντοκιμαντέρ

Το βραβείο Καλύτερου Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, το οποίο αθλοθετείται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, μοιράζεται εξ ίσου:

στο ντοκιμαντέρ «Το Φωτογραφείο του Μπαμπά μου» της Καλλιόπης Λεγάκη γιατί με την κινηματογραφική διάσωση και διάδοση του φωτογραφικού και φιλμικού αρχείου του Τάκη Τλούπα ανέδειξε το καλλιτεχνικό ταλέντο του, αλλά και δημιούργησε ένα ντοκουμέντο για την Λάρισα και τον κάμπο της, από την εποχή που η Κάρλα ήταν μια ζωντανή λίμνη μέχρι την αποστράγγιση και, κατόπιν, την μερική αποκατάστασή της. Το βραβείο απονέμεται και ως συμβολική έκφραση αλληλεγγύης των νησιωτών από το Βόρειο Αιγαίο προς τους πληγέντες Θεσσαλούς. στο ντοκιμαντέρ «Τέλος Χρόνου» του Λουκά Παλαιοκρασσά για το άρτιο κινηματογραφικό αποτέλεσμα μιας επίπονης και απαιτητικής κινηματογραφικής παρατήρησης.

Βραβείο Νέου Δημιουργού «Λάκης Παπαστάθης»

Το βραβείο Νέου Δημιουργού «Λακης Παπαστάθης»,το οποίο καθιέρωσε, από φέτος, το AegeanDocs στη μνήμη του μεγάλου δημιουργού, απονέμεται στην Paulina Sikora για την ταινία “Down to Earth” με το σκεπτικό ότι η νέα σκηνοθέτις υπηρέτησε τις αρχές του δημιουργικού ντοκιμαντέρ, με συνέπεια και γενναιότητα αφού κατέγραψε την πιο οδυνηρή στιγμή της οικογένειας της, το βασανιστικό τέλος του πατέρα.

Εύφημοι μνείες

H κριτική επιτροπή απονέμει εύφημο μνεία στο σκηνοθέτη Saim Kerem Soyyilmaz για την ταινία του «Αναζητώντας την Χρυσούλα Ροδάκη/Searching for Rodakis», τιμώντας τη συμβολή του στην αποκατάσταση δεσμών επικοινωνίας στο Αιγαίο ανάμεσα στους λαούς της Ελλάδας και της Τουρκίας. Στην ταινία «A Symphony for a Common Man» του Jose Joffily γιατί ο σκηνοθέτης απέδωσε με αρτιότητα και ευαισθησία τις προσπάθειες του συμπατριώτη του, πρεσβευτή της Βραζιλίας στη Βαγδάτη, να αποφευχθεί ο πόλεμος στο Ιράκ. H κριτική επιτροπή απονέμει επίσης εύφημο μνεία στον Nicolas Moissakis για την ταινία «Musically Different» για την ανάδειξη του ταλέντου καλλιτεχνών χρονίως πασχόντων από ψυχική νόσο. Στη σκηνοθέτιδα Μαρίνα Σταμάτη για την ταινία της «Παράταση/100» για την αφοσίωσή της στις αρχές του «ντοκιμαντέρ της παρατήρησης».

Τιμητική Διάκριση

Η κριτική επιτροπή απονέμει την ανώτερη «Τιμητική Διάκριση» στους δημιουργούς της ταινίας «Το Γελαστό Παιδί/The Laughing Boy», Alan Gelsenan και Theo Borgen για τη συγκίνηση που χάρισαν στο κοινό με το έργο τους, που αναδεικνύει την οικουμενική αξία της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη.

