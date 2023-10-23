Μέγαρο Μουσικής: Μεγάλο αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο

Μουσικές και τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου από το θέατρο θα πλημμυρίσουν το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου σε μία μεγάλη συναυλία – αφιέρωμα υπό τον τίτλο «Τους προβολείς στήσε».

Ο εμβληματικός Έλληνας δημιουργός αγαπούσε βαθιά το θέατρο και έντυσε με τη μουσική του πολλές ιστορικές θεατρικές παραστάσεις από αρχαίο δράμα ως μιούζικαλ, καμπαρέ, επιθεωρήσεις και θέατρο για παιδιά υπηρετώντας πάντα την αρχή του ότι στο θέατρο «είναι αδιάρρηκτη η σχέση μουσικής και παράστασης».

Πολλά από τα τραγούδια αυτά πέταξαν και μακριά από το θεατρικό σανίδι κατακτώντας το κοινό, όπως η «Ελένη», το «Άννα μην κλαις», η «Μπαλάντα του Ξεσηκωμού», το «Επέστρεφε», το «Μηδέν», αλλά και πολλά πολλά άλλα.

