Τα βραβεία της Ελληνικής Ένωσης Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών

Η Ελληνική Ένωση Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών, απένειμε σήμερα τα πρώτα της βραβεία θεάτρου και παραστατικών τεχνών για τη θεατρική περίοδο 2022-2023 στο Ωδείο Αθηνών (αίθουσα «'Αρης Γαρουφαλής»).

Το Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου δόθηκε στην Ρένη Πιττακή.

Ο πρόεδρος της Ένωσης, Σάββας Πατσαλίδης προλόγισε τη βραβευθείσα αναφέροντας τα εξής: «Ηθοποιός με ανεπτυγμένη αίσθηση των ιδιαιτεροτήτων και δυσκολιών της ζωντανής επικοινωνίας, ηθοποιός με βαθιά καλλιεργημένη την αίσθηση του μέτρου, της θερμοκρασίας του σανιδιού και της δράσης, της χημείας των σωμάτων, της μουσικότητας και ρυθμικότητας της κάθε αρθρωμένης λέξης, της σημαίνουσας σιωπής και της επίσης σημαίνουσας παύσης, προσεκτική στην κάθε λεπτομέρεια, χαρισματική, με εύπλαστο υποκριτικό φορτίο, αγάπησε το σανίδι όπως και αυτό την αγάπησε πολύ. Και ο κόσμος της πλατείας, ακόμη πιο πολύ».

Ακολουθούν αναλυτικά τα βραβεία:

1.ΒΡΑΒΕΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Νίκος Βλασόπουλος (Σπιρτόκουτο. The Musical, βασισμένο στην ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, σε λιμπρέτο Γιάννη Οικονομίδη - Δώρη Αυγερινόπουλου, σκην. Γιάννης Νιάρρος, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση).

2. ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ/ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑΣ

Χαρά Κότσαλη (Η 'Ανοδος του Αρτούρο Ούι του Μπέρτολτ Μπρεχτ, σκην. 'Αρης Μπινιάρης, Θέατρο Ark).

3.ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Θοδωρής Οικονόμου (Τα φώτα της πόλης του Τσάρλι Τσάπλιν, σκην. Αμάλια Μπένετ, Εθνικό Θέατρο-ΡΕΞ).

4.ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Πάρις Μέξης (Η 'Ανοδος του Αρτούρο Ούι του Μπέρτολτ Μπρεχτ, σκην. 'Αρης Μπινιάρης, Θέατρο Ark).

5.ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τίνα Τζόκα (Τα φώτα της πόλης του Τσάρλι Τσάπλιν, σκην. Αμάλια Μπένετ, Εθνικό Θέατρο-ΡΕΞ).

6.ΒΡΑΒΕΙΟ VIDEO ART - FLASH ANIMATION

Παντελής Μάκκας (Ιππόλυτος του Ευριπίδη, σκην. Κατερίνα Ευαγγελάτου, Εθνικό Θέατρο, Φεστιβάλ Επιδαύρου).

7.ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης - Μαλλιά κουβάρια του Νικολάου Λάσκαρη, σκην. Τάσος Πυργιέρης.

8.ΒΡΑΒΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

Ιστορίες για να μην κοιμάσαι (κείμενο βασισμένο σε έργα του Νόελ Γκρεγκ, σκην. Θάνος Τοκάκης, Εθνικό Θέατρο).

Ραπουνζέλ χωρίς παραμύθι (του Μάικ Κένι, σκην. Ηλίας Καρελλάς, Θέατρο Κάππα).

9.ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Και εφύτευσεν ο θεός παράδεισον της Βαλέριας Δημητριάδου (σκην. της ίδιας, ομάδα C. for Circus, Σύγχρονο Θέατρο).

10.ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σοφία Καραγιάννη & Μυρτώ Αθανασοπούλου (Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς του Χρόνη Μίσσιου, σκην. Σοφία Καραγιάννη, Θέατρο 104).

11.ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΕΑΣ/ΝΕΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ

Δημήτρης Μαμιός (Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς του Χρόνη Μίσσιου, σκην. Σοφία Καραγιάννη, Θέατρο 104).

'Αννα Μαρκά-Μπονισέλ (Ο γλάρος του 'Αντον Τσέχωφ, σκην. Σάββας Στρούμπος, ομάδα Σημείο Μηδέν, Θέατρο 'Αττις-Νέος Χώρος).

12.ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Μιλτιάδης Φιορέντζης (Andy του Δημήτρη Αγιοπετρίτη-Μπογδάνου, σκην. Δημήτρης Αγιοπετρίτης-Μπογδάνος, Θέατρο του Νέου Κόσμου).

13.ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Λούνα της Ρίκα Μπενβενίστε, σκην. Δαμιανός Κωνσταντινίδης (Ομάδα Angelus Novus, Θέατρο στο Λεωφορείο).

Sebastian των Βασίλη Νούλα & Κώστα Τζημούλη (σκην. Βασίλης Νούλας, Ομάδα Nova Melancholia, Χώρος ΠΛΥΦΑ).

14.ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ

Θωμάς Μοσχόπουλος (Pomona του 'Αλιστερ ΜακΝτάουαλ, Θέατρο Πόρτα).

15.ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Ο Γλάρος του 'Αντον Τσέχωφ (σκην. Σάββας Στρούμπος, ομάδα Σημείο Μηδέν, Θέατρο 'Αττις-Νέος Χώρος).

16.ΜΕΓΑΛΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ

Ρένη Πιττακή

ΕΠΑΙΝΟΙ

1ος Έπαινος

Θεατρική ομάδα κωφών "Τρελά χρώματα" (τον έπαινο παρέλαβε η Έλλη Μερκούρη, ηθοποιός και σκηνοθέτις της ομάδας).

2ος έπαινος

Θεατρικό Εργαστήρι του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κορυδαλλού (τον έπαινο παρέλαβε ο Στρατής Πανούριος, σκηνοθέτης της ομάδας).

Την κριτική επιτροπή των βραβείων αποτελούν οι: Σμαρώ Κώτσια, Ιωάννα Μπλάτσου, Γιώργος Παπαγιαννάκης, Σάββας Πατσαλίδης, Ελευθερία Ράπτου, Τόνια Τσαμούρη, Δημήτρης Τσατσούλης.

Το ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών αποτελείται από τους: Σάββας Πατσαλίδης (πρόεδρος), Ειρήνη Μουντράκη (αντιπρόεδρος), Γιώργος Παπαγιαννάκης (γραμματέας), Γρηγόρης Ιωαννίδης (ταμίας), Εύη Προύσαλη (έφορος Δημοσίων Σχέσεων). Μέλη της Ένωσης είναι οι: Βαροπούλου Ελένη (επίτιμο μέλος), Θωμαδάκη Μαρίκα (επίτιμο μέλος), Βερβεροπούλου Ζωή, Ευτυχιάδου Σοφία, Ιωαννίδης Γρηγόρης, Καγγελάρη Δηώ, Καλτάκη Ματίνα, Κολτσιδοπούλου 'Αννυ, Κορεντίνη Δέσποινα, Κώτσια Σμαρώ, Λιούτσια Ιωάννα, Μουντράκη Ειρήνη, Μπελέκου Ερριέττα, Μπλάτσου Ιωάννα, Παπαγιαννάκης Γιώργος, Πατσαλίδης Σάββας, Πετάση Ελένη, Πεφάνης Γιώργος, Προύσαλη Εύη, Ράπτου Ελευθερία, Σιμελιτίδου Σοφία, Τεκτονίδου Παρασκευή, Τσαμούρη Τόνια, Τσατσούλης Δημήτρης, Τσόκου Γιάννα, Χασιώτη Νατάσσα.

Την τελετή απονομής παρουσίασαν και συντόνισαν οι κριτικοί θεάτρου και ιδρυτικά μέλη της Ένωσης, Ματίνα Καλτάκη και Γιώργος Παπαγιαννάκης. Το μεγάλο Βραβείο Θεάτρου φιλοτέχνησε και πρόσφερε αφιλοκερδώς ο ζωγράφος-καθηγητής του ΕΜΠ Δημήτρης Σεβαστάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

