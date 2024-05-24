Νίκος Καραγιώργης: Η πρώτη ανάρτησή του νέου προέδρου του ΣΕΗ

Ανάρτηση στην οποία ανακοίνωσε την ανάληψη των νέων του καθηκόντων έκανε ο Νίκος Καραγιώργης ο οποίος και εξελέγη πρόεδρος στις εκλογές του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, μετά τη λήξη της θητείας του Σπύρου Μπιμπίλα.

Μάλιστα στην ανάρτησή του, μεταξύ άλλων ανέφερε πως προτεραιότητά του θα είναι να ανταπεξέλθει και στα δύσκολα καθήκοντα που θα έχει από εδώ και στο εξής.

«Αλλαγή σελίδας στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών σήμερα. Εκλογή νέου προεδρείου και ελπίζω πως από τη θέση του προέδρου του ΣΕΗ θα ανταποκριθώ στα δύσκολα καθήκοντα», έγραψε αρχικά στην ανάρτησή του. Έχουμε δύσκολο αλλά όμορφο δρόμο μπροστά. Το δρόμο του αγώνα για την αξιοπρέπεια της δουλειάς μας που τόσο αγαπάμε», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

