Το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ταξιδεύει για πρώτη φορά στην Αίγυπτο για να παρουσιάσει δύο μοναδικές παραστάσεις στην Όπερα του Καΐρου. Στις 6 Ιουνίου 2024 θα παρουσιαστεί ο «Χορός με τη σκιά μου» σε μουσική Μάνου Χατζιδάκι και χορογραφία Κωνσταντίνου Ρήγου. Στις 7 Ιουνίου 2024 θα παρουσιαστεί το δίπτυχο σύγχρονου χορού με τίτλο «Return of the Summer», σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη και Εκτόρ Μπερλιόζ και χορογραφίες Γιάννη Μανταφούνη και Κωνσταντίνου Ρήγου. Η περιοδεία υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Στις 6 Ιουνίου στην Όπερα του Καΐρου το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής θα παρουσιάσει τον «Χορό με τη σκιά μου», μια εξαιρετικά επιτυχημένη παραγωγή η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος το 2019. Τρία εμβληματικά έργα του σπουδαίου Έλληνα συνθέτη Μάνου Χατζιδάκι χορογραφούνται από τον Διευθυντή του Μπαλέτου της ΕΛΣ Κωνσταντίνο Ρήγο.

Ο κύκλος του C.N.S. - έργο για βαρύτονο και πιάνο σε ποίηση του συνθέτη, το οποίο γράφτηκε για τον θάνατο του νεαρού Ισπανού Ετιέν Ραίριχ Μόριτς (1954) - συμβολίζει το αφαιρετικό τοπίο της «ερημικής παραλίας», την έρημη χώρα του θανάτου.

Ο καπετάν Μιχάλης - η μουσική για τη θεατρική διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος του Νίκου Καζαντζάκη (1966) - συμβολίζει το μεσογειακό, άνυδρο τοπίο, τον άνεμο που πέφτει ερωτικά πάνω στα σώματα, τη μορφή του καζαντζακικού άντρα που έχει μέγεθος μεγαλύτερο από το πραγματικό.

Το καταραμένο φίδι - η σουίτα μπαλέτου με δύο πιάνα που έγραψε για το Ελληνικό Χορόδραμα (1949) - είναι η χώρα των σκιών και του παραμυθιού, όπου το παλιό και το καινούριο συνυπάρχουν αλληλοσπαρασσόμενα.

«Τι είναι ο Χορός με τη σκιά μου; Ένας χορός με τον εαυτό μου. Μια εξομολόγηση επί σκηνής όλων αυτών που έχω ζήσει και που κουβαλάω για πάντα μέσα μου», σημειώνει ο Κωνσταντίνος Ρήγος.

Στις 7 Ιουνίου το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσιάζει στην Όπερα του Καΐρου το δίπτυχο σύγχρονου χορού «Return of the Summer», το οποίο αποτελείται από τις χορογραφίες «Point of No Return» και «Les Nuits d'été».

Στο «Point of No Return», o διεθνώς αναγνωρισμένος χορευτής και χορογράφος Γιάννης Μανταφούνης συνθέτει ένα σύγχρονο χορευτικό έργο με κινησιολογικά στοιχεία βαθιά ριζωμένα στην παράδοση του κλασικού χορού. Στον τόνο της μουσικής του Γιώργου Κουμεντάκη, οι χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ επικεντρώνουν την ερμηνεία τους στη διαφάνεια και την αυθεντικότητα της κίνησης μέσα από το πρίσμα του κλασικού βηματολογίου.

Στην χορογραφία «Les Nuits d'été» o Κωνσταντίνος Ρήγος χορογραφεί τον κύκλο τραγουδιών του Εκτόρ Μπερλιόζ, «Καλοκαιρινές νύχτες», ένα από τα πιο δημοφιλή έργα του συνθέτη, και δημιουργεί με το Μπαλέτο της ΕΛΣ ένα έργο για τον έρωτα, τη μοναξιά, την αναζήτηση και το ταξίδι. Χειρονομίες και σχήματα δημιουργούν ένα καλειδοσκόπιο για το εσωτερικό καλοκαίρι του καθενός μας.

Τα έσοδα της παράστασης της 6ης Ιουνίου 2024 θα διατεθούν στο νοσοκομείο που ίδρυσε η Ελληνική Δράση Αφρικής στην πόλη Μπένι Σουέφ της Αιγύπτου.

