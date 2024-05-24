Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Ναπολέων Βοναπάρτης - Μέρος Β΄

Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ που παρουσιάζει ο Άρης Πορτοσάλτε με καλεσμένο τον κ. Κωνσταντίνο Κολιόπουλο είναι αφιερωμένη στην ζωή του Ναπολέοντα Βοναπάρτη. Στις τέσσερις εκπομπές που την αποτελούν θα παρακολουθήσουμε την πορεία του από τη γαλλική επανάσταση έως τη στέψη του ως Αυτοκράτορας των Γάλλων.

Πρόκειται για μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα που υπήρξε ευφυής στρατηγός, πολιτικός, υπερασπιστής ελευθεριών, μεταρρυθμιστής αλλά και ο στρατηλάτης που αιματοκύλησε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στην εκπομπή της Κυριακής 19 Μαΐου ακούσαμε το δεύτερο μέρος του κύκλου των εκπομπών για τον Ναπολέοντα. Η συζήτηση του Άρη Πορτοσάλτε με τον κ. Κωνσταντίνο Κολιόπουλο, στο πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με την περιγραφή του Ευρωπαϊκού χώρου στο τέλος του 18ου αιώνα έως τις αρχές του 19ου αιώνα και στο δεύτερο μέρος ξεκίνησαν την συζήτηση τους με την γνωριμία του Ναπολέοντα με την Ιωσηφίνα. Στην συνέχεια, αναφέρθηκαν στην Γαλλική Εκστρατεία στην Αίγυπτο που έγινε με σκοπό την προστασία των γαλλικών εμπορικών συμφερόντων όπου ήταν μια προσπάθεια υπονόμευσης της βρετανικής πρόσβασης στην Ινδία που ήταν το πετράδι του Βρετανικού στέμματος. Ο έρωτας, ο γάμος, η στέψη, ο χωρισμός και οι πολιτικές εξελίξεις της εποχής ήταν μεταξύ των θεμάτων συζητήθηκαν σε αυτό το δεύτερο μέρος.

Μην χάσετε το τρίτο μέρος του αφιερώματος στον Ναπολέοντα Βοναπάρτη του ιστορικού ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ 100.3, την Κυριακή 26 Μάϊου στις 9 το πρωί.

Την επιστημονική επιμέλεια έχει ο κύριος Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

