Στο κατάμεστο από κόσμο Θέατρο Αθηνά πραγματοποιήθηκε την ημέρα της κυκλοφορίας του, 22 Μαΐου, η πρώτη παρουσίαση του νέου βιβλίου της αγαπημένης δημοσιογράφου και τηλεπαρουσιάστριας Ελεονώρας Μελέτη, με τίτλο «Το όνειρό μου ήταν πάντα ένα μοβ ποδήλατο» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα.



Στο πλευρό της Ελεονώρας Μελέτη βρέθηκαν ο σύζυγός της Θοδωρής Μαροσούλης, οι γονείς, οι φίλοι της, αλλά και συνεργάτες από τη δημοσιογραφική και καλλιτεχνική σφαίρα.

Ο εκδότης Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος προλόγισε τη συγγραφέα, η οποία βρέθηκε στο πάνελ μαζί με την ψυχολόγο και ψυχοθεραπεύτρια Φρόσω Φωτεινάκη και την Κατερίνα Γκαγκάκη. Ενώ πάνω στην δεξιά άκρη της σκηνής τραβούσε τα βλέμματα από την πρώτη στιγμή ένα εντυπωσιακό παιδικό ποδήλατο.



Η εξήγηση δόθηκε όταν ο εκδότης Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος διάβασε το σημείωμα του Γιώργου Μελέτη προς την κόρη του, το οποίο στο κλείσιμό του έλεγε:

«Τέλος της χρωστάω ένα δώρο. Ένα μοβ γυναικείο ποδήλατο με καλαθάκι στο τιμόνι μπροστά, σαν και αυτό που ονειρεύτηκε, αλλά δεν απέκτησε. Θα της το προσφέρω με την ίδια αγάπη που της πρόσφερα το κόκκινο και θα της πω ότι όλοι μας έχουμε χάσει τέτοια ποδήλατα με τον ίδιο τρόπο».



Και κάπου εκεί μάθαμε πως ο μπαμπάς της Ελεονώρας έψαξε πολύ προσπαθώντας να βρει είναι ανάλογο ποδήλατο ενηλίκων αλλά δεν τα κατάφερε και έτσι αγόρασε τελικά το τόσο χαριτωμένο παιδικό. Κι αν η Ελεονώρα δεν μπορεί να το καβαλήσει πια για να απολαύσει τη βόλτα που πάντα ονειρευόταν, η κόρη της Αλεξάνδρα θα έχει πάντα εκπληρωμένο αυτό το όνειρο. Και η συγκίνηση της Ελεονώρας για αυτό δεν ήταν δυνατόν να κρυφτεί.

