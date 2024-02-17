Χρίστος Δήμας: Πάνω από 1 εκατ. ευρώ για την στήριξη 13 κινηματογραφικών παραγωγών

Το υπουργείο Πολιτισμού συνεχίζει την ενίσχυση και προβολή του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, με την υλοποίηση από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) πέντε νέων χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Το ΕΚΚ ενέκρινε την περασμένη Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου, την οικονομική στήριξη της παραγωγής δεκατριών κινηματογραφικών σχεδίων με το συνολικό ποσό του 1.262.000 ευρώ.

Ο υφυπουργός Πολιτισμού, αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού Χρίστος Δήμας, δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ: «Αξιοποιώντας πόρους από το ΤΑΑ, στηρίζουμε δεκατρείς εγχώριες αλλά και διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές με το συνολικό ποσό του 1.262.000ευρώ, το οποίο εγκρίθηκε στις 13 Φεβρουαρίου από το ΕΚΚ. Στόχος μας είναι τόσο η ενίσχυση των εγχώριων κινηματογραφικών παραγωγών και η προσέλκυση παραγωγών από το εξωτερικό, όσο και η προβολή του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού παγκοσμίως».

Οι εγκρίσεις αφορούν τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα «Co-Production Window» και «Micro-Budget Plus» που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου του ΤΑΑ, «ΕΚΚ: Προγράμματα ενίσχυσης της κινηματογραφίας». Το «Πρόγραμμα ενίσχυσης Διεθνών Συμπαραγωγών/ Εξωστρέφειας μεγάλου ή μικρού μήκους ταινιών», με διακριτικό τίτλο «Co-Production Window», στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, κατευθύνοντας τους παραγωγούς μας προς τις διεθνείς συμπαραγωγές. Ενώ, το «Πρόγραμμα ενίσχυσης της παραγωγής ταινιών- Micro-Budget Plus», διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση μικρών και ανεξάρτητων παραγωγών, στοχεύοντας στην στήριξη και την προώθηση της εγχώριας κινηματογραφικής σκηνής.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Co-Production Window, αποφασίστηκε η έγκριση των ακολούθων οκτώ παραγωγών, με προϋπολογισμό 962.000 ευρώ:

1) OI ΑΛΛΟΙ 300 (ντοκιμαντέρ, μεγάλου μήκους)

Σενάριο: DANIELLE PROSKAR

Σκηνοθεσία: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ

Έλληνας συμπαραγωγός: ANEMON PRODUCTIONS Α.Μ.Κ.Ε.

Ποσό: 85.000,00 ευρώ

2) ΜΑΡΙΣΕΛ (μυθοπλασία, μεγάλου μήκους)

Σενάριο: ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Σκηνοθεσία: ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Έλληνας συμπαραγωγός: HOMEMADE FILMS ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.

Ποσό: 150.000,00 ευρώ

3) ΣΑΪΜΠΙΓΙΑ (μυθοπλασία, μικρού μήκους)

Σενάριο: CARMEN BALTZAR

Σκηνοθεσία: CARMEN BALTZAR

Έλληνας συμπαραγωγός: HOMEMADE FILMS ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.

Προτεινόμενο ποσό: 42.000,00 ευρώ

4) APART FROM HER (μυθοπλασία, μεγάλου μήκους)

Σενάριο: ΣΤΕΛΑΝΑ ΚΛΗΡΗΣ

Σκηνοθεσία: ΣΤΕΛΑΝΑ ΚΛΗΡΗΣ

Έλληνας συμπαραγωγός: ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.

Ποσό: 150.000,00 ευρώ

5) DUST (μυθοπλασία, μεγάλου μήκους)

Σενάριο: ANGELO TIJSSENS

Σκηνοθεσία: ANKE BLONDE

Έλληνας συμπαραγωγός: ΚΑΡΝΑΒΑΣ-ΚΟΝΤΟΒΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.

Ποσό: 150.000,00 ευρώ

6) MAN VS FLOCK (μυθοπλασία, μεγάλου μήκους)

Σενάριο: TAMARA KOTEVSKA

Σκηνοθεσία: TAMARA KOTEVSKA

Έλληνας συμπαραγωγός: ASTERISK* E.E.

Ποσό: 150.000,00 ευρώ

7) A PRAYER FOR THE DYING (μυθοπλασία, μεγάλου μήκους)

Σενάριο: DARA VAN DUSEN

Σκηνοθεσία: DARA VAN DUSEN

Έλληνας συμπαραγωγός: ΜΠΛΟΝΤ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.

Ποσό: 150.000,00 ευρώ

8) Y (μυθοπλασία, μεγάλου μήκους)

Σενάριο: MARIA PAPISTASU, ALEXANDRU BACIU

Σκηνοθεσία: MARIA PAPISTASU, ALEXANDRU BACIU

Έλληνας συμπαραγωγός: VIEW MASTER FILMS ΜΟΝ. Α.Ε.

Ποσό: 85.000,00 ευρώ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Micro-Budget Plus, εγκρίθηκαν οι ενισχύσεις των παρακάτω πέντε σχεδίων, συνολικού ποσού 299.936 ευρώ:

1) ΕΔΩ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑ (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο: ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΡΙΤΖΑΣ

Σκηνοθεσία: ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΡΙΤΖΑΣ

Παραγωγή: ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΔΑΝΕΖΗ

Ποσό: 61.822,00 ευρώ

2) ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΘΕΟΙ (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο: ΠΑΝΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Σκηνοθεσία: ΠΑΝΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

Ποσό: 70.000,00 ευρώ

3) ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ '999 (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο: ΦΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σκηνοθεσία: ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Παραγωγή: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΚΑΚΑΒΙΑΣ

Ποσό: 65.738,00 ευρώ

4) ΠΕΤΡΑ, ΜΟΛΥΒΙ, ΨΑΛΙΔΙ, ΧΑΡΤΙ (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΟΙΒΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ

Σκηνοθεσία: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΟΙΒΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ

Παραγωγή: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΟΙΒΗ - SCRIBBLE FILMS

Ποσό: 69.998,00 ευρώ

5) ParadiseSuffers (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο: ΑΝΘΗ ΚΟΥΓΙΑ & LARA BUFFARD

Σκηνοθεσία: ΑΝΘΗ ΚΟΥΓΙΑ & LARA BUFFARD

Παραγωγή: VISITORS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσό: 32.378,00 ευρώ

«Τα νέα προγράμματα του ΤΑΑ, τα οποία προστέθηκαν στα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΚΚ χάρη στη βούληση του Υπουργείου Πολιτισμού, εξυπηρετούν τον στρατηγικό στόχο του ΕΚΚ για τη στήριξη της ελληνικής κινηματογραφίας, των δημιουργών και παραγωγών της, που αποτελούν πυλώνα για το βιώσιμο μέλλον του οπτικοακουστικού τομέα της χώρας» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.

