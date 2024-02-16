Κρατικά Λογοτεχνικά Βραβεία 2023: Ανακοινώθηκαν οι Βραχείες Λίστες

Τις Βραχείες Λίστες των Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων για το 2023, τα οποία αφορούν τις εκδόσεις της προηγούμενης χρονιάς, ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτισμού.

Πρόκειται για τις λίστες στις οποίες κατέληξαν οι αρμόδιες Επιτροπές Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας, Κρατικών Βραβείων Παιδικού Βιβλίου καθώς και Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης.

Παράλληλα, στην έκθεση αιτιολόγησης κάθε Επιτροπής, η οποία συνοδεύει τις Βραχείες Λίστες, εξετάζονται οι τάσεις της λογοτεχνικής παραγωγής, αποτιμάται η στάθμη των λογοτεχνικών έργων της υπό κρίση περιόδου, ενώ αναφέρεται η γνώμη κάθε Επιτροπής και κάθε μέλους της ξεχωριστά.

Α) Οι Βραχείες Λίστες τίτλων για τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας 2023 (Βραβείο Μυθιστορήματος, Βραβείο Διηγήματος-Νουβέλας και Βραβείο Ποίησης), τα Κρατικά Βραβεία Δοκιμίου – Μαρτυρίας 2023 (Βραβείο Δοκιμίου-Κριτικής και Βραβείο Μαρτυρίας-Βιογραφίας-Χρονικού-Ταξιδιωτικής Λογοτεχνίας) και το Κρατικό Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Συγγραφέα 2023, έχουν ως ακολούθως:

Βραχεία Λίστα για το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος 2023

Ρέα Γαλανάκη, Εμμανουήλ και Αικατερίνη. Τα παραμύθια που δεν είναι παραμύθια, εκδόσεις Καστανιώτη

Απόστολος Δοξιάδης, Το τηλεφώνημα που δεν έγινε, εκδόσεις Ικαρος

Γιάννης Καρκανέβατος, Ο πατέρας δεν μιλούσε γι᾽ αυτά, εκδόσεις Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Ισμήνη Καρυωτάκη, Φυγόδικος δεν ήμουν, εκδόσεις Ποταμός

Σπύρος Κιοσσές, Τα πρωτοβρόχια, εκδόσεις Μεταίχμιο

Νίκος Α. Μάντης, Κιθαιρώνας, εκδόσεις Καστανιώτη

Τέσυ Μπάιλα, Λέγε με Ισμαήλ, εκδόσεις Ψυχογιός

Αλέξης Πανσέληνος, Λάδι σε καμβά, εκδόσεις Μεταίχμιο

Βραχεία Λίστα για το Κρατικό Βραβείο Διηγήματος – Νουβέλας 2023

Θεόδωρος Γρηγοριάδης, Η νοσταλγία της απώλειας, εκδόσεις Πατάκη

Βαγγέλης Κουτσουράκης, Το δέντρο, εκδόσεις Ινδικτος

Μιχάλης Μακρόπουλος, Ιστορίες από ένα περασμένο μέλλον, εκδόσεις Κίχλη

Κώστας Μπαρμπάτσης, Λυκοχαβιά και άλλες ιστορίες, εκδόσεις Κέδρος

Παντελής Μπουκάλας, Ο Χριστός στα χιόνια. Εφτά νύχτες στον κόσμο του Αντρέι Ταρκόφσκι, εκδόσεις Αγρα

Ανδρέας Νικολακόπουλος, Σάλτος, εκδόσεις Ικαρος

Μελίσσα Στοΐλη, Απ’ το μπαλκόνι να φύγεις!, εκδόσεις Κίχλη

Νίκη Τρουλλινού, Δημοκρατία των ονείρων, εκδόσεις Ποταμός

Βαγγέλης Χατζηγιαννίδης, Το όνομά σου, εκδόσεις Το Ροδακιό

Βραχεία Λίστα για το Κρατικό Βραβείο Ποίησης 2023

Δημήτρης Αγγελής, Πάντα βρέχει στο κεφάλι του σκύλου, εκδόσεις Πόλις

Ζέφη Δαράκη, Αόρατη Μαρία, εκδόσεις Υψιλον/βιβλία

Νίκος Ερηνάκης, Ακόμα βαφτιζόμαστε, εκδόσεις Κείμενα

Σταύρος Ζαφειρίου, Πράσινος ουρανός, μπλε χορτάρι, εκδόσεις Νεφέλη

Διονύσης Καψάλης, Ο καταρράκτης, εκδόσεις Αγρα

Γιάννης Μεταξάς, Φεγγίτες, εκδόσεις Ικαρος

Εύα Μοδινού, Μικρά Ασία. Ο κύκλος των ωρών, εκδόσεις Γκοβόστη

Δημήτρης Πέτρου, Εικοστός κόσμος, εκδόσεις Πόλις

Σταμάτης Πολενάκης, Birds in the night, εκδόσεις Ενύπνιο

Αντώνης Δ. Σκιαθάς, Αρχιτεκτονική της σιωπής, εκδόσεις ΑΩ

Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Η Νύχτα των Κήπων, εκδόσεις Ικαρος

Βραχεία Λίστα για το Κρατικό Βραβείο Δοκιμίου - Κριτικής 2023

Βενετία Αποστολίδου, Η λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο. Η συγκρότηση της επιστήμης της Νεοελληνικής Φιλολογίας (1942-1982), εκδόσεις Πόλις

Πολυμέρης Βόγλης, Δυναμική αντίσταση. Υποκειμενικότητα, πολιτική βία και αντιδικτατορικός αγώνας 1967-1974, εκδόσεις Αλεξάνδρεια

Γλαύκη Γκότση, Βλέμματα γυναικών στην τέχνη (1850-1900), εκδόσεις Νησίδες

Βασίλης Καραποστόλης, Ο παλμός του κόσμου. Αγώνες της αγάπης στον καιρό μας, εκδόσεις Πατάκη

Μανόλης Κούμας, Δεκαετία πολέμων. Διλήμματα της ελληνικής διπλωματίας, 1940-1949, εκδόσεις Παπαδόπουλος

Κατερίνα Κωστίου, ...ως όνομα ψιλόν. Η συγκρότηση και η λειτουργία του προσωπείου στην ποίηση του Κ.Π. Καβάφη, εκδόσεις Νεφέλη

Χρήστος Λούκος, Η Ερμούπολη της Σύρου (1821-1950). Από το Λίβερπουλ της Ανατολικής Μεσογείου στη βαμβακούπολη των Κυκλάδων, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

Κωνσταντίνα Ριτσάτου, Ο Δημήτριος Γρ. Καμπούρογλου και το ελληνικό θέατρο. Στα χνάρια της Ιστορίας και της Παράδοσης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

Έρη Σταυροπούλου, Η Νεοελληνική Ποίηση και το Εικοσιένα. Διάλογος με την Ιστορία, εκδόσεις Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών / Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών

Στεριανή Τσιντζιλώνη, Υπό τη σκιά του Παρθενώνα. Χορός στο Φεστιβάλ Αθηνών στην περίοδο του Ψυχρού Πολέμου (1955-1966), Κάπα Εκδοτική

Έλλη Φιλοκύπρου, Μέσα στις πέτρες κοιμούνται τα πουλιά. Το ποιητικό τοπίο του Γιάννη Ρίτσου, εκδόσεις Νεφέλη

Βραχεία Λίστα για το Κρατικό Βραβείο Μαρτυρίας - Bιογραφίας - Χρονικού - Ταξιδιωτικής Λογοτεχνίας 2023

Γιώργος Ι. Αλλαμανής, Στον καιρό της Λιλιπούπολης. Η βιογραφία μιας ραδιοφωνικής εκπομπής, εκδόσεις Τόπος

Νίκος Βατόπουλος, Ένα παιδί μεγαλώνει στην Αθήνα, 1934-1944, εκδόσεις Μεταίχμιο

Κωστής Α. Λιόντης, Ολίγα τινά περί Νίκου Καστανάκη, (Γελοιογράφου - Σκιτσογράφου -Γραφίστα), εκδόσεις Οδός Πανός

Χρήστος Λούκος, Ιωάννης Καποδίστριας. Μια απόπειρα ιστορικής βιογραφίας, έκδοση Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης

Νικόλας Μανιτάκης, Το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών (1915-1961). Η αειφορία των ελληνογαλλικών πολιτιστικών σχέσεων, εκδόσεις Ασίνη

Βαγγέλης Νικόπουλος, Γρεβενά. Πόλη του μόχθου, 1904-1993. Μαρτυρίες, ιδιωτική έκδοση

Σπύρος Παπαϊωάννου - Κώστας Βλησίδης, Το φρικτόν τέμενος της αμαρτίας (Α’ Μέρος: Το πορνείο των Βούρλων Δραπετσώνας μέσα από γραπτές πηγές, Β’ Μέρος: Ιχνηλάτηση του τόπου και του χρόνου των «Βούρλων» της Δραπετσώνας), έκδοση Ινστιτούτου Μελέτης της Τοπικής Ιστορίας και της Ιστορίας των Επιχειρήσεων

Ιωάννα Πετροπούλου, Έλλη Παπαδημητρίου: μια γυναίκα του 20ού αιώνα. Ο κανόνας και η παράβαση, εκδόσεις Ερμής

Αχιλλέας Σύρμος, Ιστορίες από το Σπατς, εκδόσεις Ίνδικτος

Ίρις Τζαχίλη, Μια γερμανική συλλογή γραμματοσήμων, εκδόσεις Μεταίχμιο

Βραχεία Λίστα για το Κρατικό Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Συγγραφέα

Άρης Αλεξανδρής, Πώς ο Ιγνάτιος Καραθοδωρής έχασε τα πάντα, εκδόσεις Μεταίχμιο (ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ)

Σπύρος Βγενής, Η Εποχή του Ταράνδου, εκδόσεις Αντίποδες (ΔΙΗΓΗΜΑ-ΝΟΥΒΕΛΑ)

Αλέξανδρος Διαμαντής, Ας φύγουμε λοιπόν, εκδόσεις Καστανιώτη (ΔΙΗΓΗΜΑ-ΝΟΥΒΕΛΑ)

Χάρης Καλαϊτζίδης, Πολεμική μηχανή, εκδόσεις Βιβλιοπωλείον της Εστίας (ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ)

Κατερίνα Κολιοπούλου, εντωμεταξύ, εκδόσεις Ενύπνιο (ΠΟΙΗΣΗ)

Μαλαματή Μαρία Πετρίδου, Οι θάλασσες τον χειμώνα, εκδόσεις Σαιξπηρικόν (ΠΟΙΗΣΗ)

Τρία έπσιλον, γνωρίζω αυτές που πλέκουν στη μέση της θάλασσας, εκδόσεις Θράκα (ΠΟΙΗΣΗ)

Η Επιτροπή

Η σύνθεση της εννεαμελούς επιτροπής για τα ετήσια Βραβεία Λογοτεχνίας (Μυθιστορήματος, Ποίησης, Διηγήματος-Νουβέλας), το Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων, το Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Συγγραφέα, το Ειδικό Θεματικό Βραβείο και τα Βραβεία Δοκιμίου-Μαρτυρίας, έχει ως εξής:

Ευριπίδης Γαραντούδης, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου), Πρόεδρος

Ανδρέας Μήτσου, Συγγραφέας, Αντιπρόεδρος

Λητώ Ιωακειμίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Συγκριτικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας (Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου), Μέλος

Ελένη Κουτριάνου, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: Θεωρίας της Λογοτεχνίας - Συγκριτικής Γραμματολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου), Μέλος

Καλλιόπη (Πόπη) Αρωνιάδα, Συγγραφέας, Μέλος

Ηλίας Καφάογλου, Συγγραφέας, Μέλος

Γεώργιος Ρούσκας, Κριτικός, Μέλος

Κωνσταντίνα (Ντίνα) Σαρακηνού, Κριτικός, Μέλος

Σταύρος Σταμπόγλης, Κριτικός, Μέλος

Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνικής Μετάφρασης 2023

Οι Βραχείες Λίστες τίτλων για τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνικής Μετάφρασης 2023 (Κρατικό Βραβείο Μετάφρασης έργου Ξένης Λογοτεχνίας σε Ελληνική Γλώσσα, Κρατικό Βραβείο Απόδοσης έργου της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στα Νέα Ελληνικά και Κρατικό Βραβείο Μετάφρασης Έργου Ελληνικής Γλώσσας σε ξένη Γλώσσα) έχουν ως ακολούθως (η παράθεση των τίτλων με αλφαβητική σειρά ως προς τον μεταφραστή):

Βραχεία Λίστα Κρατικού Βραβείου Μετάφρασης έργου ξένης λογοτεχνίας στην ελληνική γλώσσα

Anthony Doerr, Νεφελοκοκκυγία, Εκδόσεις Πατάκη, μετάφραση Μυρτώ Καλοφωλιά

Rainer Maria Rilke, Τα ελεγεία του Ντουίνο, Εκδόσεις Αρμός, μετάφραση Θανάσης Λάμπρου

Georgi Gospodinov, Εκεί όπου δεν είμαστε, Εκδόσεις Ίκαρος, μετάφραση Αυγή Λίλλη

Mika Waltari, O προσκυνητής. Τα νεανικά χρόνια του Ιωάννη Άγγελου, Εκδόσεις Καλέντη, μετάφραση Μαρία Μαρτζούκου

Handke Peter, Δοκίμιο για τον μανιταρομανή: Μια ασυνήθιστη ιστορία, Εκδόσεις Βιβλιοπωλείον της Εστίας, μετάφραση Σπύρος Μοσκόβου

Irene Solà, Τραγουδώ εγώ και το βουνό χορεύει, Εκδόσεις Ίκαρος, μετάφραση Μαρία Παλαιολόγου

Mikhail Bakhtin, Μορφές του χρόνου και του χρονότοπου στο μυθιστόρημα: δοκιμές για μια ιστορική ποιητική, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, μετάφραση Γιώργος Πινακούλας

Bonaventura, Νυχτερινές περίπολοι, Εκδόσεις Άγρα, μετάφραση Αλεξάνδρα Ρασιδάκη

Jon Fosse, Το άλλο όνομα, Εκδόσεις Gutenberg, μετάφραση Σωτήρης Σουλιώτης

Jaume Cabré, Μας καταβροχθίζει η φωτιά, Εκδόσεις Πόλις, μετάφραση Ευριβιάδης Σοφός

Βραχεία Λίστα Κρατικού Βραβείου Απόδοσης έργου της αρχαίας ελληνικής γραμματείας στα νέα ελληνικά

Πλάτων, Απολογία Σωκράτους και δίκη, Εκδόσεις Gutenberg, μετάφραση Στάντης Ρ. Αποστολίδης

Πλάτων, Παρμενίδης, Εκδόσεις Στιγμή, μετάφραση Παύλος Καλλιγάς

Αισχύλος/Σοφοκλής/Ευριπίδης, Τρεις εκδοχές της Ηλέκτρας: Αισχύλου Χοηφόρες, Σοφοκλή Ηλέκτρα, Ευριπίδη Ηλέκτρα, Εκδόσεις Πατάκη, μετάφραση Δημήτρης Καλοκύρης

Ηρώνδας, Μιμίαμβοι, Εκδόσεις Κίχλη, μετάφραση Θεόδωρος Κ. Στεφανόπουλος

Πλάτων, Πολιτικός, Εκδόσεις Παπαζήση, μετάφραση Κωνσταντίνος Στέφου

Βραχεία Λίστα Κρατικού Βραβείου Μετάφρασης έργου ελληνικής λογοτεχνίας σε ξένη γλώσσα

Greek folk songs, Εκδόσεις Αιώρα, μετάφραση Joshua Barley

K.P. Kavafis, Drieëndertig gedichten, Εκδόσεις Αιώρα, μετάφραση Hero Hokwerda

Christoforos Milionis, Kalamás et Achéron, Εκδόσεις L'Harmattan, μετάφραση Jean-Marc Laborie

Konstantinos Kavafis, Valitut runot, Εκδόσεις Αιώρα, μετάφραση Riikka P. Pulkkinen

Aurinkokello: Nykykreikkalaisia runoja, Εκδόσεις Enostone Kustannus, μετάφραση Riikka P. Pulkkinen

Η Επιτροπή

H σύνθεση τη αρμόδιας εννεαμελούς Επιτροπής Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης έχει ως εξής:

Ιωάννης Δημ. Τσόλκας, Καθηγητής Ιστορίας της Ιταλικής Λογοτεχνίας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, (Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι γνωστικού αντικειμένου σχετικού με την ελληνική ιστορία, κοινωνία ή πολιτική), Πρόεδρος

Βασίλειος Σαμπατακάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Lund (Σουηδία), Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, Νεοελληνιστής, Αντιπρόεδρος

Ρουμπίνη Δημοπούλου, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Λατινικής Λογοτεχνίας του Μεσαίωνα και Αναγέννησης στον Τομέα Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Μέλος Δ.Ε.Π. ΑΕΙ γνωστικού αντικειμένου σχετικού με τη φιλολογία), Μέλος

Δημήτριος Φίλιας, Καθηγητής Λογοτεχνικής Μετάφρασης του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου (Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι, γνωστικού αντικειμένου σχετικού με τη μετάφραση), Μέλος

Κωνσταντίνος Μπούρας, Κριτικός, Μέλος

Κλεάνθη-Ισμήνη (Κλαίτη) Σωτηριάδου, Μεταφράστρια, Μέλος

Βασίλης Βασιλειάδης, Νεοελληνιστής, Μέλος

Άννα Αφεντουλίδου, Κριτικός, Μέλος

Ιωάννα-Άννα Μεϊτάνη, Μεταφράστρια, Μέλος

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.