Το 74ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου στρώνει απόψε το κόκκινο χαλί του στο «Berlinale Palast». Έως τις 25 Φεβρουαρίου σχεδόν 400 ταινίες όλων των ειδών θα προβληθούν στις σκηνές της Berlinale, ενώ στο διαγωνιστικό μέρος την Χρυσή Άρκτο θα διεκδικήσουν είκοσι παραγωγές. Η Ελλάδα δίνει και φέτος το «παρών» με τρεις συμμετοχές.

Την έναρξη της 74ης Berlinale θα κηρύξουν απόψε η υφυπουργός Πολιτισμού Κλαούντια Ροτ και ο Κυβερνήτης Δήμαρχος του Βερολίνου Κάι Βέγκνερ. Στην εκδήλωση θα παρευρίσκεται επίσης η πρόεδρος της φετινής Επιτροπής Λουπίτα Νιόνγκο, ενώ η ταινία της έναρξης είναι το «Small Things Like These» του ιρλανδού Τιμ Μίλαντς. Στην αίθουσα θα βρίσκονται μεταξύ άλλων ο παραγωγός της Ματ Ντέιμον και ο πρωταγωνιστής της Κίλιαν Μέρφι. Το φιλμ πραγματεύεται μια ιστορία για τα «πλυντήρια της Μαγδαληνής» στην Ιρλανδία, τα οποία λειτουργούσαν από τον 18ο αιώνα έως και το 1996 από καθολικές μοναχές και στέγαζαν «εκπεσούσες νεαρές γυναίκες» και συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα «Encounters» του φεστιβάλ.

Tomorrow, on Feb 15, the start of the 2024 Berlinale will be celebrated in the Berlinale Palast with the Opening Gala and numerous guests.



The event will be broadcast on ZDF/3sat from 7.30 pm and streamed live on our website and YouTube channel: https://t.co/RB2z41pKtJ pic.twitter.com/Tic9bP8DxG — Berlinale (@berlinale) February 14, 2024

Στο ίδιο τμήμα συμμετέχει και η ελληνοβουλγαρική συμπαραγωγή «Arcadia» του Γιώργου Ζώη, με τους Βαγγέλη Μουρίκη και Αγγελική Παπούλια στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Στο πρόγραμμα «Special Screenings» θα προβληθεί για πρώτη φορά το διάρκειας 14 ωρών ντοκιμαντέρ του Δημήτρη Αθυρίδη «exergue - on documenta 14», με θέμα την έκθεση documenta 14, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2017 στο Κάσελ και στην Αθήνα, αλλά και τον αμφιλεγόμενο καλλιτεχνικό διευθυντή της, τον Άνταμ Σίμτσικ. Επιπλέον, για πρώτη φορά στα δέκα χρόνια του τμήματος «Berlinale Series Market» της Αγοράς του Φεστιβάλ, έχει επιλεγεί να συμμετάσχει ελληνική σειρά, η «The Coroner's Assistant» της Ελίνας Ψύκου, η οποία βασίζεται στο μυθιστόρημα «Ο Ιατροδικαστής» του Βασίλη Βασιλικού.

Πιστή στο πολιτικό της πρόσημο, η Berlinale πήρε θέση και στην συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Γερμανία για την ακροδεξιά, ακυρώνοντας τις προκλήσεις πέντε στελεχών της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) στην αποψινή εκδήλωση έναρξης. «Η τρέχουσα συζήτηση κατέστησε για άλλη μία φορά πολύ σαφές πόσο η δέσμευση για μια ελεύθερη, ανεκτική κοινωνία και η στάση ενάντια στον δεξιό εξτρεμισμό, αποτελούν κομμάτι του DNA της Berlinale. Επί δεκαετίες, το Φεστιβάλ είναι προσηλωμένο στις δημοκρατικές αξίες (…) και έχει επανειλημμένα αναφέρει ότι παρατηρεί με ανησυχία πώς ο αντισημιτισμός, η αντιμουσουλμανική δυσαρέσκεια, η ρητορική μίσους και άλλες αντιδημοκρατικές και μεροληπτικές συμπεριφορές αυξάνονται στην Γερμανία», επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Φεστιβάλ και τονίζεται ότι «ειδικά υπό το φως των αποκαλύψεων που έγιναν τις τελευταίες ημέρες για ρητά αντιδημοκρατικές θέσεις στελεχών της Εναλλακτικής για την Γερμανία (…), είναι σημαντικό για εμάς να λάβουμε κατηγορηματικά θέση υπέρ μιας ανοιχτής δημοκρατίας».

You can find information on access and accessibility of Berlinale venues, tickets and screenings for people with disabilities, early boarding, regulations regarding service dogs, and films with German subtitles and/or audio descriptions via https://t.co/nbIuUYYuqL pic.twitter.com/ih1Or5yWtD — Berlinale (@berlinale) February 14, 2024

Στο πλαίσιο τυπικής πρόσκλησης προς 100 βουλευτές του Βερολίνου από όλα τα κόμματα, είχαν προσκληθεί στην έναρξη της Berlinale πέντε στελέχη της AfD. Μετά όμως τις αποκαλύψεις του ιστότοπου ερευνητικής δημοσιογραφίας «Correctiv» περί συνάντησης στελεχών του κόμματος με νεοναζιστικές οργανώσεις για την επεξεργασία σχεδίου ομαδικών διά της βίας απελάσεων από την Γερμανία, έχουν προκληθεί έντονες αντιδράσεις, τόσο με μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα όσο και με δημόσιες τοποθετήσεις ΜΜΕ, εταιριών και οργανώσεων. Την περασμένη εβδομάδα περισσότεροι από 200 επαγγελματίες του κινηματογράφου υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή προς τους διοργανωτές της Berlinale, εκφράζοντας την διαφωνία τους για την πρόσκληση προς μέλη της AfD, υποστηρίζοντας ότι είναι «ασύμβατη» με την δέσμευση του Φεστιβάλ ως τόπου «ενσυναίσθησης, ευαισθητοποίησης και κατανόησης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.