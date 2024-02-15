Στη λήψη άμεσων μέτρων στερέωσης και αποκατάστασης κρίσιμων δομικών τμημάτων του αρχαίου Φρουρίου της Φυλής προχωρά το υπουργείο Πολιτισμού. Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, η λήψη των άμεσων μέτρων γίνεται μετά τη θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου επί της αρχιτεκτονικής μελέτης για την αποκατάσταση της Νότιας Πύλης, της Ανατολικής Κεντρικής Πύλης και των δύο Πύργων εκατέρωθεν αυτής, επί της στατικής μελέτης δομικής αποκατάστασης τεσσάρων κρίσιμων σημείων, αλλά και της πρότασης συντήρησης, αποκατάστασης και διατήρησης του δομικού υλικού του Αρχαίου Φρουρίου Φυλής.

Το Φρούριο Φυλής, μέρος του αμυντικού συστήματος της Αθήνας τον 4ο αι. π.Χ., είναι ένα από τα καλύτερα διατηρημένα οχυρά της Πάρνηθας

Το Φρούριο Φυλής, μέρος του αμυντικού συστήματος της Αθήνας τον 4ο αι. π.Χ., είναι ένα από τα καλύτερα διατηρημένα οχυρά της Πάρνηθας. Εκτός από τις δομικές βλάβες, εντοπίζονται προβλήματα μορφολογικά, λειτουργικά και αισθητικά. Προβλήματα που επιδεινώθηκαν με τους σεισμούς του 1999 και του 2019, αλλά και μετά τη φωτιά του 2023. Οι εργασίες στερέωσης στα στατικά κρίσιμα σημεία, που πραγματεύεται η μελέτη, χρήζουν άμεσης αποκατάστασης, προσθέτει μεταξύ άλλων η ίδια ανακοίνωση.

Το μικρού μεγέθους Αρχαίο Φρούριο Φυλής βρίσκεται στις νοτιοδυτικές απολήξεις της Πάρνηθας, περίπου 10 χλμ. βορειοδυτικά του σύγχρονου οικισμού της Φυλής. Χτίσθηκε τον 4ο αι. π.Χ. και χρησιμοποιήθηκε εναντίον των Μακεδόνων. Βρίσκεται σε υψόμετρο 675 μ., έχει έκταση 3,5 στρέμματα και περίβολο 300 μ. Περιελάμβανε τείχος, πύλες και τέσσερις πύργους, εκ των οποίων ένας ήταν κυκλικός, ενώ οι υπόλοιποι ορθογωνικοί. Σήμερα σώζονται κατάλοιπα ενός τμήματος της οχύρωσης, μήκους περίπου 300 μέτρων. Το μνημείο έχει υποστεί σοβαρές βλάβες από σεισμούς, ιδιαίτερα του 1999 που προκάλεσε κατάρρευση της κεντρικής πύλης, του κυκλικού πύργου, τη ρηγμάτωση του ανατολικού Πύργου, ενώ η κατάστασή του επιδεινώθηκε στο σεισμό του 2019. Το Αρχαίο Φρούριο της Φυλής στέφει την ανατολική πλευρά του λόφου, ενώ η δυτική είναι απότομη, φυσικώς οχυρωμένη, και ατείχιστη.

