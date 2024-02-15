Δεκαπέντε ταινίες που έχουν λάβει στήριξη από την ΕΕ είναι υποψήφιες σε διάφορες κατηγορίες του 74ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου (Μπερλινάλε), το οποίο ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει έως τις 24 Φεβρουαρίου.

Οι ταινίες, «Another End», «Architecton» και «Des Teufels Bad», έχουν προεπιλεγεί για το διαγωνιστικό τμήμα, όπου θα συναγωνιστούν για τη Χρυσή και την Αργυρή Άρκτο. Άλλες 12 ταινίες είναι υποψήφιες για διάφορα άλλα βραβεία της Μπερλινάλε καθώς και για ανεξάρτητα βραβεία παράλληλων εκδηλώσεων του φεστιβάλ. Όλες αυτές οι ταινίες χρηματοδοτήθηκαν από το σκέλος MEDIA του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», με περίπου 700.000 ευρώ. Τα βραβεία θα ανακοινωθούν στην τελετή λήξης, στις 24 Φεβρουαρίου.

Παράλληλα με το φεστιβάλ διοργανώνεται η εμπορική έκθεση «European Film Market», όπου η Επιτροπή θα δώσει το παρών για συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων με σημαντικούς παράγοντες της αγοράς και δικαιούχους. Το Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου, η Επιτροπή διοργανώνει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τίτλο «Προετοιμάζοντας το έδαφος για ένα ακμάζον οικοσύστημα ευρωπαϊκού περιεχομένου», στην οποία θα συμμετάσχουν ευρωπαϊκοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και παραγωγοί που θα διερευνήσουν τις ευκαιρίες της ευρωπαϊκής αγοράς.

Νίκος Ανδρίτσος

