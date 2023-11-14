Γεννημένος στις 14 Νοεμβρίου του 1840 στο Παρίσι, ο γιος εύπορου έμπορου, Κλοντ Μονέ, έμελλε να γίνει ένας από τους σπουδαιότερους Γάλλους ζωγράφους, που γέννησε το κίνημα του ιμπρεσιονισμού. Μεγάλωσε στη Χάβρη και η επαφή με τον Εζέν Μπουντέν το 1856 εισήγαγε τον Μονέ στον κόσμο της ζωγραφικής, όπου από τα πρώτα κιόλας βήματά του, ιδιαίτερη έμπνευση αντλούσε από την φύση.

Ο Μονέ γρήγορα απορροφήθηκε από την τοπιογραφία, καθώς όπως δήλωνε ήθελε να ζωγραφίζει τόσο ελεύθερα, όσο τα πουλιά πετούν, απορρίπτοντας τις νόρμες της εποχής του. Το όνομα του Κλοντ Μονέ είναι βασικά συνώνυμο με το γαλλικό κίνημα των ιμπρεσιονιστών. Μαζί με πολλούς άλλους καλλιτέχνες, όπως ο Μανέ, ο Ρενουάρ και ο Πισαρό, ήταν πρωτοπόροι στην μετάβαση από τον ρεαλισμό στον ιμπρεσιονισμό. Το όνομα ενός από τους πίνακές του είναι, πράγματι, από όπου πήραν το όνομα για το κίνημα. Για πολλούς, ο Μονέ επανεφηύρε τις δυνατότητες του χρώματος. Το αποκορύφωμα των εξερευνήσεών του ήταν η σειρά από νούφαρα που φιλοτεχνούσε στον διάσημο κήπο του στο Ζιβερνύ. Μάλιστα, η συλλογή αυτή αναφέρεται συχνά ως έμπνευση του κινήματος της αφηρημένης τέχνης.

Το επαναστατικό στυλ του Μονέ που κατακρίθηκε

Κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο Κλοντ Μονέ και η τέχνη του δέχτηκαν έντονη κριτική. Κυρίως επειδή εγκατέλειψε τις παλιές και παραδοσιακές τεχνικές ζωγραφικής. Ο Μονέ δημιούργησε πράγματι κάτι επαναστατικό στην τέχνη και αποτέλεσε τη βάση για την Μοντέρνα Τέχνη. Και το επαναστατικό στοιχείο του ήταν εντελώς άγνωστο για την εποχή.

