Βραβεία Ωνάση 2023 στα χρηματοοικονομικά, το διεθνές εμπόριο και τη ναυτιλία

Η τελετή βράβευσης των Βραβείων Ωνάση 2023, κορυφαίου θεσμού που επιβραβεύει τα επιτεύγματά εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας στα πεδία των Χρηματοοικονομικών, του Διεθνούς Εμπορίου και της Ναυτιλίας, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7 Νοεμβρίου στο Guildhall του Λονδίνου, σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, χειροκροτήματα και ελπίδα για το μέλλον.

Συγκεκριμένα, βραβεύθηκαν:

- Ο Καθηγητής Darrell Duffie, από το Πανεπιστήμιο Stanford, με το Βραβείο Ωνάση 2023 στα Χρηματοοικονομικά

- Ο Καθηγητής Marc Melitz, από το Πανεπιστήμιο Harvard, με το Βραβείο Ωνάση 2023 στο Διεθνές Εμπόριο

- Η Καθηγήτρια Siri Pettersen Strandenes, από τη Νορβηγική Σχολή Οικονομικών Επιστημών, με το Βραβείο Ωνάση 2023 στη Ναυτιλία

Τα Βραβεία Ωνάση απονέμονται κάθε τρία χρόνια από το Ίδρυμα Ωνάση, το Bayes Business School του City, University of London και το Κέντρο «Κώστας Γραμμένος» για τη Ναυτιλία, το Εμπόριο και τα Χρηματοοικονομικά. Η επιλογή των νικητών προκύπτει μετά από αξιολόγηση κριτικής επιτροπής στην οποία συμμετέχουν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί από όλο τον κόσμο –στους οποίους περιλαμβάνονται και δύο κάτοχοι Βραβείου Νόμπελ. Στόχος του θεσμού είναι η διεύρυνση της κατανόησης και της έρευνας στα πεδία των Χρηματοοικονομικών, του Διεθνούς Εμπορίου και της Ναυτιλίας, αποβλέποντας συγχρόνως στην αντιμετώπιση των πιο πιεστικών προκλήσεων που εξακολουθούμε να βιώνουμε ως κοινωνία. Πέραν της σημαντικής διάκρισης, οι νικητές λαμβάνουν και το χρηματικό έπαθλο 200.000 δολαρίων. Στην τελετή απονομής των Βραβείων Ωνάση 2023 παραβρέθηκαν 350 προσκεκλημένοι από 20 χώρες.

Ο Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου, Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση και Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής των Βραβείων Ωνάση, δήλωσε: «Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τους νικητές των φετινών Βραβείων Ωνάση. Τα Βραβεία αυτά αποτελούν μια τιμητική αναγνώριση για τους οραματιστές που συνεχίζουν να διαμορφώνουν και να μεταμορφώνουν τον κόσμο μας προς το καλύτερο μέσα από τη σκληρή δουλειά τους και την επιδίωξη της αριστείας. Οι βραβευθέντες της φετινής χρονιάς ενσαρκώνουν πραγματικά αυτή τη φιλοσοφία. Είμαστε υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε και πάλι με το Bayes Business School προκειμένου να αναγνωρίσουμε τους βραβευθέντες μας και να τιμήσουμε την πρωτοποριακή ακαδημαϊκή συμβολή τους στους τομείς των Χρηματοοικονομικών, του Διεθνούς Εμπορίου και της Ναυτιλίας. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, είναι απαραίτητο να εστιάσουμε στη σημασία της εκπαίδευσης και της ακαδημαϊκής κοινότητας για να αντιμετωπίσουμε τις πιο οξείες προκλήσεις παγκοσμίως».

Ο Καθηγητής Darrell Duffie, νικητής του Βραβείου Ωνάση 2023 στα Χρηματοοικονομικά, ανέφερε: «Αποτελεί τιμή μου να είμαι μεταξύ των βραβευθέντων της φετινής χρονιάς, για το έγκριτο Βραβείο Ωνάση στα Χρηματοοικονομικά. Σκοπός των Βραβείων Ωνάση είναι να εμπνεύσουν τη μελλοντική πρόοδο και ελπίζω ότι οι συνάδελφοι ακαδημαϊκοί του τομέα θα εμπνευστούν για να δώσουν πρωτότυπες λύσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν στην επίλυση των πιο πιεστικών προκλήσεων που εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε».

Ο Καθηγητής Marc Melitz, νικητής του Βραβείου Ωνάση 2023 στο Διεθνές Εμπόριο, σχολίασε: «Είναι τεράστια τιμή να λαμβάνω αυτό το βραβείο, ιδίως πλάι σε τόσο διακεκριμένους συναδέλφους. Τα Βραβεία Ωνάση έχουν να επιδείξουν μια πολύ πλούσια ιστορία, που ενισχύεται από δεκαετίες έρευνας και αφοσίωσης, και είναι χαρά μου που γίνομαι αποδέκτης ενός τόσο σημαντικού βραβείου».

Η Καθηγήτρια Siri Pettersen Strandenes, νικήτρια του Βραβείου Ωνάση 2023 στη Ναυτιλία, δήλωσε: «Είναι τεράστια τιμή η αποδοχή του φετινού Βραβείου Ωνάση στη Ναυτιλία. Σε όλη μου τη σταδιοδρομία, υπήρξα δεσμευμένη στον σκοπό της θετικής επίδρασής μου στον κόσμο μέσω της δουλειάς μου στο πεδίο της ναυτιλίας και ελπίζω να καταφέρω να εμπνεύσω την επόμενη γενιά έξυπνων και ταλαντούχων νέων γυναικών, ώστε να επιδιώξουν την αριστεία στους αντίστοιχους τομείς τους. Είναι μια πολύ ξεχωριστή στιγμή για μένα».

Οι νικητές της βραδιάς Siri Pettersen Strandenes, Marc Melitz, Darrell Duffie

Σχετικά με την ιστορία των Βραβείων Ωνάση:

Τα Βραβεία Ωνάση γεννήθηκαν από τον ίδιο τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος τα είχε θέσει ως στόχο στη χειρόγραφη διαθήκη του. Ξεκινώντας από τον 1978, ο θεσμός έχει περάσει από τρεις ευδιάκριτες φάσεις εστιάζοντας αρχικά σε προσωπικότητες και οργανισμούς με διεθνή εμβέλεια στους τομείς του πολιτισμού, της κοινωνικής προσφοράς και του περιβάλλοντος, και μετά στην παραγωγή πρωτότυπων έργων θεάτρου, χορού, μουσικής σύνθεσης και εικαστικών. Σε αυτές τις φάσεις ο θεσμός βράβευσε σημαντικές προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, που περιλαμβάνουν την πρώτη πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Simone Veil, τον πρώην πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Valéry Giscard d’ Estaing, την Elizabeth Taylor και την Αικατερίνη Γουλανδρή, πρόεδρο του Ιδρύματος N.Π. Γουλανδρή - Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.

Το 2007 τα Βραβεία Ωνάση πέρασαν στη νέα φάση του θεσμού, αποκτώντας την δομή που ακολουθούν μέχρι και σήμερα. Συγκεκριμένα, από το 2009 και μετά τα Βραβεία εστιάζουν στην ανάδειξη ακαδημαϊκών προσωπικοτήτων που εξειδικεύονται στον κλάδο της Ναυτιλίας, του Διεθνούς Εμπορίου και των Χρηματοοικονομικών, τομείς στους οποίους διακρίθηκε κι ο ίδιος ο εμπνευστής του θεσμού, Αριστοτέλης Ωνάσης. Η λίστα των νικητών της νεότερης φάσης των βραβείων περιλαμβάνει επιστήμονες όπως ο Eugene Fama, ο οποίος μετά την βράβευσή του με Βραβείο Ωνάση Χρηματοοικονομικών το 2009, έλαβε το 2013 και την ανώτατη διάκριση του Βραβείου Nobel Οικονομίας.

Η προηγούμενη διοργάνωση των βραβείων ήταν το 2018, με τους νικητές να περιλαμβάνουν τον Καθηγητή Douglas W. Diamond (Χρηματοοικονομικά), τον Καθηγητή Jonathan Eaton και τον Καθηγητή Samuel S. Kortum (Διεθνές Εμπόριο – εξ ημισείας), την Καθηγήτρια Mary R. Brooks και τον Καθηγητή Wayne K. Talley (Ναυτιλία – εξ ημισείας).

Παρότι δεν υπάρχει καμία υποχρέωση σε ό,τι αφορά τη δαπάνη του επάθλου, νικητές περασμένων ετών έχουν δωρίσει μέρος των χρημάτων αυτών για τη χρηματοδότηση σπουδών φοιτητών, όπως στην περίπτωση της Dr. Mary R. Brooks Bachelor of Commerce Award στο Πανεπιστήμιο Dalhousie του Καναδά.

Η κριτική επιτροπή για τα Βραβεία Ωνάση 2023:

Πρόεδρος: Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου, Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση

Γιώργος Μ. Κωνσταντινίδης, Καθηγητής Χρηματοοικονομικών στην έδρα Leo Melamed του Πανεπιστημίου του Σικάγου (ΗΠΑ)

Κώστας Θ. Γραμμένος CBE, Καθηγητής Ναυτιλίας, Εμπορίου και Χρηματοοικονομικών στην έδρα Lloyd’s Register Foundation του Bayes Business School του City, University of London (Ηνωμένο Βασίλειο)

Gene M. Grossman, Καθηγητής Διεθνών Οικονομικών στην έδρα Jacob Viner του Πανεπιστημίου Princeton (ΗΠΑ)

Elhanan Helpman, Καθηγητής Διεθνούς Εμπορίου στην έδρα Galen L. Stone του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ (ΗΠΑ)

Robert C. Merton (Βραβείο Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών 1997), Διακεκριμένος Καθηγητής στη Σχολή Οικονομικής Διοίκησης του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Μασαχουσέτης (MIT, ΗΠΑ)

Myron S Scholes (Βραβείο Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών 1997), Ομότιμος Καθηγητής Χρηματοοικονομικών της έδρας Frank E. Buck της Μεταπτυχιακής Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Στάνφορντ (ΗΠΑ).

Eddy Van de Voorde, Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών Λιμένων και Ναυτιλίας του Πανεπιστημίου της Αμβέρσας (Βέλγιο)

Βιογραφικά Νικητών

Καθηγητής Darrell Duffie, Stanford University (Βραβείο Ωνάση 2023 στα Χρηματοοικονομικά)

Ο Darrell Duffie είναι Διακεκριμένος Καθηγητής στην έδρα Adams Διοίκησης Επιχειρήσεων και Καθηγητής Χρηματοοικονομικών στη Μεταπτυχιακή Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Stanford (ΗΠΑ). Είναι μέλος της Οικονομετρικής Εταιρείας, ερευνητής στο Εθνικό Γραφείο Οικονομικής Έρευνας των ΗΠΑ και μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών. Το 2009 διατέλεσε Πρόεδρος της Αμερικανικής Ένωσης Χρηματοοικονομικών. Το 2014 προέδρευσε στην Ομάδα Συμμετεχόντων της Αγοράς, που επιφορτίστηκε από το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να προτείνει μεταρρυθμίσεις στο Libor, το Euribor και άλλους δείκτες αναφοράς επιτοκίων. Ανάμεσα στα πρόσφατα βιβλία του είναι τα: “How Big Banks Fail” (Princeton University Press, 2010), “Measuring Corporate Default Risk” (Oxford University Press, 2011), “Dark Markets” (Princeton University Press, 2012) και “Fragmenting Markets: Post-Crisis Bank Regulations and Financial Market Liquidity” (DeGruyter, 2022).

Καθηγητής Marc Melitz, Harvard University (Βραβείο Ωνάση 2023 στο Διεθνές Εμπόριο)

Ο Marc Melitz είναι Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στην έδρα David A. Wells του Πανεπιστημίου Harvard (ΗΠΑ). Είναι μέλος της Οικονομετρικής Εταιρείας και συνεργάτης στο Εθνικό Γραφείο Οικονομικής Έρευνας των ΗΠΑ, στο Κέντρο Έρευνας Οικονομικής Πολιτικής (CEPR), στο CESifo και στο Ινστιτούτο Kiel για την Παγκόσμια Οικονομία. Τα ευρύτερα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιστρέφονται γύρω από τα πεδία του διεθνούς εμπορίου και των επενδύσεων. Πιο συγκεκριμένα, εστιάζει στις αντιδράσεις των παραγωγών στην παγκοσμιοποίηση και στις επιπτώσεις τους στα μοτίβα του συνολικού εμπορίου και των επενδύσεων. Η έρευνά του έχει χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα Sloan και έχει λάβει παγκόσμια αναγνώριση για την καθιέρωση του «Υποδείγματος Melitz», ενός δυναμικού μοντέλου για τη βιομηχανία, με ετερογενείς επιχειρήσεις, για την ανάλυση των ενδοβιομηχανικών επιδράσεων στο διεθνές εμπόριο. Ο Marc Melitz είναι μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών.

Καθηγήτρια Siri Pettersen Strandenes, Νορβηγική Σχολή Οικονομικών Επιστημών (Βραβείο Ωνάση 2023 στη Ναυτιλία)

Η Siri Pettersen Strandenes είναι Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών στη Νορβηγική Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Τα κύρια ερευνητικά πεδία της είναι τα Ναυτιλιακά Οικονομικά, τα Οικονομικά των Αερομεταφορών, τα Διεθνή Οικονομικά και η Βιομηχανική Οργάνωση. Είναι Επίτιμη Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Bayes Business School και Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας. Έχει διατελέσει μέλος σε διάφορα διοικητικά συμβούλια δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, όπως είναι οι DNB, Norges Bank, Bergshav Shipholding, Norwegian Guarantee Institute for Export Credits (GIEK), Chr. Michelsen Institute (CMI), Institute of Transport Economics (TØI), ενώ αυτή την περίοδο είναι μέλος του ΔΣ στο Ίδρυμα Rafto για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στο Norwegian Hull Club.

