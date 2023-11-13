Κώστας Τουρνάς και Φίλιππος Πλιάτσικας. Δύο από τους πιο επιδραστικούς Έλληνες τραγουδοποιούς, συναντιούνται για πρώτη φορά και ενώνουν τις φωνές τους στην σκηνή του Θεάτρου Άλσος με δυο βαλίτσες με τραγούδια. Από το Σάββατο 18 Νοεμβρίου και κάθε Σάββατο.

Με δυο βαλίτσες τραγούδια, σε μια ιδιαίτερη συνεργασία, για πρώτη φορά μαζί στη σκηνή, μας προσκαλούν σε μια μουσική συνάντηση, μια μουσική γιορτή, με νοσταλγικές μελωδίες, θρυλικά τραγούδια υπέροχα ντουέτα, εικόνες, συναισθήματα και πολλές εκπλήξεις.

Οι «Παλιές αγάπες…» «Αφιερωμένο», «Μην της το πεις», «Μια προσευχή», «Δεν μετανιώνω», «Ποιος έχει λόγο στην αγάπη», «Όπου φυσάει ο άνεμος», «Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα» «Τι να μας κάνει η νύχτα», «Έπαψες αγάπη να θυμίζεις», «Όμορφη», τραγούδια που όλοι, λίγο ή πολύ σιγοτραγουδήσαμε, συνταξιδέψαμε σε φάσεις της ζωής μας, είναι κάποια από αυτά που θα ζεστάνουν όπως κάνουν πάντα τις ψυχές μας.

