Kevin Turen: Πέθανε σε ηλικία 44 ετών ο παραγωγός των «Euphoria» και «The Idol»

Ο Kevin Turen, παραγωγός των σειρών «Euphoria» και «The Idol»,πέθανε σε ηλικία 44 χρόνων. Ο θάνατός του προκαλεί σοκ στο Χόλιγουντ, που θρηνεί την απώλεια ενός λαμπρού ανερχόμενου σταρ.

Ο πατέρας του, Edward Turen, επιβεβαίωσε τον θάνατο του γιου του με δήλωσή του το βράδυ της Κυριακής, 12 Νοεμβρίου 2023, αλλά δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή η αιτία του αιφνίδιου θανάτου του.

Kevin Turen, Producer on 'Euphoria' and 'The Idol,' Dies at 44 https://t.co/L2QXwKguCI — The Hollywood Reporter (@THR) November 13, 2023

Εκπρόσωπος της Penske Media Corporation, της μητρικής εταιρείας του «The Hollywood Reporter», επιβεβαίωσε τον θάνατο του Turen. «Παρά τα πολλά επιτεύγματά του στο Χόλιγουντ, το μεγαλύτερο πάθος του Kevin ήταν η οικογένεια και οι φίλοι του», όπως ανέφερε σε δήλωσή του ο Jay Penske, CEO της PMC και στενός φίλος του.

«Ήταν τόσο περήφανος για τα παιδιά του. Αυτός και η σύζυγός του, Evelina, ήταν αποφασισμένοι να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με αξίες και να διασφαλίσουν ότι θα κάνουν τη διαφορά στον κόσμο. Θα μας λείψει τόσο πολύ ο Kevin και αυτή η πόλη έχασε σήμερα ένα από τα πιο λαμπρά ανερχόμενα αστέρια της».

Πηγή: skai.gr

