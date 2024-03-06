ΚΚΕ: Αποχαιρετούμε με συγκίνηση τον Δήμο Μούτση, άφησε σπουδαία παρακαταθήκη

«Αποχαιρετούμε με συγκίνηση τον Δήμο Μούτση, έναν εμπνευσμένο μουσικοσυνθέτη που με το υψηλής ποιότητας έργο του άφησε μια σπουδαία παρακαταθήκη στο ελληνικό τραγούδι συμβάλλοντας σοβαρά στην εξέλιξή του. Με το εμβληματικό έργο του "'Αγιος Φεβρουάριος" του 1971, σε στίχους Μάνου Ελευθερίου και με ερμηνευτές τους Δημήτρη Μητροπάνο και Πετρή Σαλπέα, άνοιξε νέους δρόμους στην ελληνική δισκογραφία» αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ και προσθέτει:

«Ο Δήμος Μούτσης αντιμετώπιζε με ταπεινότητα, μέτρο και αυτογνωσία τη δημιουργία του. Αρνούμενος την επανάληψη αναζητούσε πάντα να φέρει κάτι νέο και πρωτότυπο στη μουσική του. Αυτή του η δημιουργικότητα είναι που του επέτρεψε να κατοχυρώσει ένα εντελώς προσωπικό στίγμα. Τα πασίγνωστα τραγούδια του -συχνά με στίχους σπουδαίων στιχουργών μας- πολυαγαπιούνται από το μεγάλο λαϊκό κοινό, τραγουδιούνται όχι μόνο στις παρέες, αλλά και στις εργατικές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις. Δίπλα σ' αυτά ο Δήμος Μούτσης μας αφήνει και ένα έργο υψηλών απαιτήσεων με εξαιρετικές μελοποιήσεις σε έργα κορυφαίων ποιητών μας. Αξέχαστος θα μας μείνει κι αυτός και τα τραγούδια του».

Το ΚΚΕ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

