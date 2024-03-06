Πληροφορούμενη το θάνατο του Δήμου Μούτση, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Ο Δήμος Μούτσης, έφυγε σήμερα, «ψάχνοντας για μια διέξοδο, γυρεύοντας μια αλλιώτικη ζωή». Ενας από τους σημαντικότερους συνθέτες της μεταπολεμικής εποχής, με αναντικατάστατη και αναγνωρισμένη συμβολή στην ανανέωση του ελληνικού τραγουδιού. Με στέρεη μουσική παιδεία, αφήνει πίσω του ένα έργο με ευρύτατη γκάμα, που χαρακτηρίζεται από την αδιάλειπτη επεξεργασία των εκφραστικών του μέσων και από έναν διαρκή πειραματισμό σε νέους ήχους, καταλήγοντας , πολύ συχνά σε μια άψογη όσμωση του λαϊκού με το σύγχρονο. Ο Δήμος Μούτσης μελοποίησε, με μεγάλη επιτυχία, έργα κορυφαίων σύγχρονων ποιητών και συνεργάστηκε με τους κορυφαίους ερμηνευτές και στιχουργούς της εποχής του, πριν επωμιστεί ο ίδιος τους ρόλους αυτούς, σημειώνοντας την αξιοσημείωτη στροφή στην δημιουργική του πορεία. Τα τραγούδια του άλλοτε συντονίζονται με τα συλλογικά αιτήματα της κοινωνίας, ιδιαίτερα στη δεκαετία του 1970, και άλλοτε αναδίδουν έναν προσωπικότερο, ενίοτε σχεδόν μοναχικό, τόνο, συγκροτώντας ένα έργο που δίκαια αγκαλιάστηκε από το κοινό, κατακτώντας περίοπτη θέση στη σύγχρονη μουσική δημιουργία. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στους οικείους του.

