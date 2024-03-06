«Κάθε‭‭ ‬εκατό‭ ‬χρόνια‭ ‬γεννιέται‭ ‬ένα‭ ‬πλάσμα ‬που‭ ‬το ‬λένε‭ ‬Μελίνα.‭ ‬Αλλά‭ ‬αν‭ ‬το σκεφθείτε η δική μας Μελίνα ήταν το τέλειο δείγμα γυναίκας που μπορούσε να μεγαλώσει και να ανθίσει σε κάθε εποχή, απαντώντας στον καθρέφτη του καιρού της. Ήταν ωραία και άφοβη. Ήταν αστή, μεγαλοαστή και ασύμβατη. Ήταν γενναία για ό,τι πίστεψε πολύ και υποτακτική σε ό,τι αγάπησε πολύ. Ήταν ερωτευμένη σε όλη της τη ζωή με τη ζωή κι έζησε σε μια ζωή εκατό ζωές και κάθε‭ ‬μια‭ ‬χωριστά»,‭ ‬δήλωσε‭ ‬η‭ υπουργός Πολιτισμού ‬Λίνα‭‭ ‬Μενδώνη.‭ ‬ ‭ ‬

Σήμερα,‭‬ ‬που‭ ‬συμπληρώνονται τριάντα‭ ‬χρόνια‭ ‬από‭‭ ‬το‭ ‬θάνατό‭ ‬της,‭ ‬το υπουργείο‭‭ ‬Πολιτισμού‭ ‬και ‬το‭ ‬Ίδρυμα Μελίνας Μερκούρη μνημονεύουν και τιμούν την «υπέροχη Ελληνίδα, την πολιτικό που έβαλε τον Πολιτισμό στο κέντρο της πολιτικής της, την υπουργό Πολιτισμού που ζήτησε, επιτακτικά και παγκόσμια την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα». «Από‭ ‬τότε‭ ‬αυτή‭ ‬είναι‭ ‬η‭ ‬εθνική‭ ‬απαίτηση‭ ‬της‭ ‬Ελλάδας. ‬Τα‭ ‬Γλυπτά‭ ‬πρέπει ‬να αστράψουν στο ελληνικό φως» καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟ.

Δείτε το βίντεο:

📌30 χρόνια χωρίς τη Μελίνα



📽️Το #ΥΠΠΟ και το Ίδρυμα Μελίνας Μερκούρη μνημονεύουν και τιμούν την υπέροχη Ελληνίδα, την πολιτικό που έβαλε τον Πολιτισμό στο κέντρο της πολιτικής της.#MinCultureGr #ReuniteParthenon #ΣανΣήμερα #Μελίνα pic.twitter.com/xoInick6PD — Υπουργείο Πολιτισμού (@cultureGR) March 6, 2024

Πηγή: skai.gr

