Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα 6 Μαρτίου από το θάνατο της Μελίνας Μερκούρη, και το Γαλλικό Ινστιτούτο τιμά τη μνήμη της διοργανώνοντας εκδήλωση με τίτλο «Μελίνα Μερκούρη: 30 Χρόνια στην αιωνιότητα».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 19:00, προσφέροντας στο κοινό ένα νοητό ταξίδι στη ζωή και το έργο της μέσα από μια συζήτηση μεταξύ των Σπύρου Αρσένη και Γιώργου Αρχιμανδρίτη, συγγραφέων του βιβλίου «Μελίνα. Μία σταρ στην Αμερική» (Εκδόσεις «Πατάκη») και Γιάννη Ζουμπουλάκη, δημοσιογράφου και κριτικού κινηματογράφου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η βραδιά «θα περιλαμβάνει μια εξαιρετική επιλογή ανέκδοτων οπτικοασουστικών ντοκουμέντων και μαρτυριών, τόσο με την ίδια όσο και προσωπικοτήτων που τη γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί της. Τα τεκμήρια αυτά θα αναδείξουν τη μοναδική διαδρομή της ''τελευταίας Ελληνίδας Θεάς'' που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στη διεθνή πολιτιστική σκηνή».

«Ήταν άνθρωπος ανοιχτός, δεν έκρυβε τίποτα» είχε χαρακτηρίσει τη Μελίνα Μερκούρη ο Βασίλης Διαμαντόπουλος. Ηθοποιός και πολιτικός με αντιδικτατορική δράση, η Μελίνα Μερκούρη (1920-1994) διετέλεσε η μακροβιότερη υπουργός Πολιτισμού στην Ελλάδα, τα έτη 1981-89 και 1993-94, σε όλες τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Από τη θέση από την οποία βρισκόταν ξεκίνησε εκστρατεία για την επιστροφή των κλεμμένων από τον Λόρδο Έλγιν Γλυπτών ου Παρθενώνα.

Μεταξύ άλλων, δημιούργησε το θεσμό των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) με σκοπό την πολιτιστική ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας αλλά και τον θεσμό των πολιτιστικών πρωτευουσών της Ευρώπης, με πρώτη την Αθήνα το 1985. Έδωσε έμφαση στην αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης, καθώς και στην ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Είχε τιμηθεί (1960) με το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας στην ταινία «Ποτέ την Κυριακή», στο Φεστιβάλ Κινηματογράφων των Καννών.

Μελίνα Μερκούρη: 30 Χρόνια στην αιωνιότητα, Αμφιθέατρο Γαλλικού Ινστιτούτου. Σίνα 31, Αθήνα

