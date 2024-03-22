Η Ημέρα Ευρωπαίων Συγγραφέων προσκαλεί τους νέους να ανακαλύψουν την ανάγνωση

Στις 25 Μαρτίου 2024, εορτάζεται η Ημέρα Ευρωπαίων Συγγραφέων που προσκαλεί τους Ευρωπαίους και τις Ευρωπαίες να (ξανα)ανακαλύψουν τη χαρά της ανάγνωσης.

Με την ευκαιρία αυτή, η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Ιλιάνα Ιβάνοβα, θα συμμετάσχει σε διάσκεψη για την προώθηση της ανάγνωσης (25-26 Μαρτίου 2024). Η εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Λέβεν του Βελγίου, θα εστιάσει στην αντιμετώπιση του φαινομένου του μειωμένου ενδιαφέροντος των νέων για την ανάγνωση και της υποχώρησης των αναγνωστικών δεξιοτήτων των νέων. Στην εκδήλωση θα λάβουν μέρος εκπρόσωποι των υπουργείων πολιτισμού και εκπαίδευσης από τις 40 χώρες του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», καθώς και εκπρόσωποι των κλάδων του βιβλίου, της εκπαίδευσης και ΜΚΟ.

Ενόψει της εκδήλωσης, η Επίτροπος κ. Ιβάνοβα δήλωσε σχετικά: «Η Ευρώπη έχει την τύχη να διαθέτει μια ακμάζουσα και ποικιλόμορφη λογοτεχνική ιστορία και κουλτούρα. Η Ημέρα Ευρωπαίων Συγγραφέων μάς θυμίζει ότι η ανάγνωση είναι σημαντική σε όλες τις ηλικίες και σε κάθε γωνιά της Ευρώπης. Θα πρέπει να διδάξουμε στη νεολαία μας την απόλαυση της ανάγνωσης. Το χρωστάμε στα παιδιά μας. Θα ήθελα, τέλος, να προσθέσω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που 10 χρόνια μετά την έναρξη του προγράμματος “Δημιουργική Ευρώπη”, αυτό το πρόγραμμα χρηματοδότησης συνεχώς προσαρμόζεται για να στηρίξει τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, εκεί όπου υπάρχουν περισσότερες ανάγκες.»

Πέραν της διάσκεψης, σχολεία, βιβλιοπωλεία και βιβλιοθήκες σε όλη την Ευρώπη θα φιλοξενήσουν συνεδρίες ανάγνωσης για παιδιά και νέους (ο διαδραστικός χάρτης όλων των εκδηλώσεων είναι διαθέσιμος εδώ). Πέρυσι, πάνω από 1.000 σχολεία συμμετείχαν σε συνεδρίες ανάγνωσης.Η Επιτροπή σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συγγραφέων διοργανώνει επίσης μια περιοδεία 120 Ευρωπαίων συγγραφέων που μοιράζονται το έργο τους με τη νεολαία.

Η Ημέρα Ευρωπαίων Συγγραφέων είναι μια πρωτοβουλία του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», η οποία στηρίζει τη λογοτεχνία και τον εκδοτικό κλάδο της ΕΕ. Από το 2014, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» έχει επενδύσει 2,5 δισ. ευρώ σε έργα που στηρίζουν την πολιτιστική πολυμορφία και τους κλάδους της δημιουργίας.

Κατερίνα Πλατή

Πηγή: skai.gr

