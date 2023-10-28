Goa Gil: Πέθανε ο θρύλος της ψυχεδελικής μουσικής

Μετά από μια μεγάλη μάχη με τον καρκίνο απεβίωσε σε ηλικία 72 ετών ο Shri Mahant Managalanand Puri, γνωστός ως Goa Gil. Πρόκειται για τον διάσημο Psychedelic Trance DJ και παραγωγό, ο οποίος θεωρείται θρύλος της ψυχεδελικής μουσικής.

Ένα μήνυμα που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα και το Instagram του καλλιτέχνη επιβεβαίωσε τη δυσάρεστη είδηση: «Αγαπητή παγκόσμια κοινότητα, οι λέξεις δεν μπορούν να εκφράσουν επαρκώς τα συναισθήματά μας αυτή τη στιγμή. Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε την αναχώρηση του Shri Mahant Managalanand Puri, γνωστού και ως Goa Gil, από το θνητό του σώμα στην παρηγοριά του σπιτιού του».

Η ανακοίνωση του θανάτου του συνοδεύεται από μια σελίδα GoFundMe με στόχο την κάλυψη των «τελευταίων εξόδων» του. Όπως τονίζεται ο Gil έλαβε φροντίδα κατά τις τελευταίες του ημέρες από την οικογένειά του, τους αφοσιωμένους οπαδούς του και τους στενούς του φίλους. «Στις τελευταίες του στιγμές, ο Babaji επιθυμούσε να επεκτείνει την αγάπη και τις ευλογίες του σε όλους και ήθελε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για την αγάπη και την υποστήριξη που έλαβε όλα αυτά τα χρόνια. Βρήκε γαλήνη και ήταν προετοιμασμένος για το ταξίδι του. Εκτιμούμε την κατανόηση και την υποστήριξή σας κατά τη διάρκεια αυτής της ευαίσθητης περιόδου».

Ο Goa Gil (11 Οκτωβρίου 1951- 26 Οκτωβρίου 2023) ήταν Αμερικανός μουσικός, DJ, παραγωγός και διοργανωτής φεστιβάλ και υπαίθριων συναυλιών. Ήταν ένας από τους ιδρυτές των καλλιτεχνικών ρευμάτων Goa trance και Psytrance της ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής. Έπαιζε μουσική σε πάρτι ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής και φεστιβάλ.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Σαν Φρανσίσκο και το 1969 άρχισε να γυρίζει το κόσμο μέχρι που έφτασε στη Γκόα, στην Ινδία. Σύντροφός του είναι η Ariane MacAvoy, επίσης παραγωγός Psytrance και DJ, με την οποία σχημάτισαν ένα μουσικό δίδυμο που ονομάζεται the Nommos. Από τη δεκαετία του 1980 διοργάνωσε μερικά από τα πρώτα πάρτι Goa Full Moon. Κυκλοφόρησε άλμπουμ του από τη δεκαετία του 1990 τα οποία περιλαμβάνουν τόσο δικά του DJ set, όσο και ρεμίξ άλλων καλλιτεχνών.

