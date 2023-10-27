Η Juanita McNeely, η πρωτοποριακή φεμινίστρια καλλιτέχνιδα, το ενδιαφέρον για το έργο της οποίας αναζωπυρώθηκε τα τελευταία χρόνια, έφυγε από τη ζωή στις 18 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη. Ήταν 87 ετών.

«Για περισσότερες από έξι δεκαετίες, η McNeely, μέσα από το έργο της, ασχολήθηκε με θέματα σωματικής αυτονομίας, απελευθέρωσης, πόνου και ανθεκτικότητας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Γκαλερί James Fuentes της Νέας Υόρκης που την εκπροσωπούσε από το 2020. «Η McNeely χρησιμοποίησε την τέχνη της για να μιλήσει για την ακραία σωματικότητα και την κίνηση της ανθρώπινης φιγούρας, αντλώντας έμπνευση από τις προσωπικές της παρατηρήσεις και εμπειρίες σχετικά με τον σεξισμό, την έκτρωση και την αναπηρία».

Η οδυνηρή εμπειρία που θα διαμορφώσει την τέχνη της

Το 1967, έξι χρόνια πριν από την ψήφιση της απόφασης Roe v. Wade που επέτρεπε την άμβλωση, η Juanita McNeely μετακόμισε στη Νέα Υόρκη. Στο πρώτο έτος του Κολεγίου, διαγνώστηκε με καρκίνο και της έδιναν ελάχιστους μήνες ζωής, ωστόσο, τελικά, επέζησε. Με την άφιξή της στη Νέα Υόρκη, αρρώστησε ξανά ενώ, επίσης, έμεινε έγκυος. Επειδή η άμβλωση θεωρούταν παράνομη εκείνη την εποχή, σχεδόν κανένας γιατρός δεν θα την χειρουργούσε για να αφαιρέσει τον όγκο.

«Τίποτα δεν με βοηθούσε και τίποτα δεν θα έβαζε τέλος στη δυστυχία μου, επειδή ο νόμος έλεγε ότι δεν μπορείς να κάνεις έκτρωση», δήλωσε η McNeely σε μια βιντεοσκοπημένη συνέντευξη της το 2023 στο Μουσείο Whitney, περισσότερα από 50 χρόνια αργότερα και μήνες μετά την ανατροπή του Roe v. Wade από το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών με την απόφαση του Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization (2022).

