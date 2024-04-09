Επαναπατρισμός πρωτοκορινθιακής οινοχόης από τη γερμανική κατοχή

​Αρχαιότητα που είχε απομακρυνθεί, κατά την περίοδο της Γερμανικής κατοχής, επιστράφηκε στην Ελλάδα, από τον Δήμο του Αννόβερου Γερμανίας και το Μουσείο August Kestner. Πρόκειται για μία τριφυλλόσχημη οινοχόη με πώμα, που χρονολογείται στο 620- 600 π.Χ., η οποία σώζει ίχνη από γραπτή διακόσμηση περιμετρικά του λαιμού. Το αγγείο είχε περιέλθει στο Μουσείο το 1986 από τον καθηγητή Γεωλογίας Δρ. Hannfrit Putzer και, σύμφωνα με επιστολή που το συνόδευε, το είχαν βρει Γερμανοί το 1943 κατά τη διάρκεια εκσκαφών, στο νότιο άκρο της διώρυγας της Κορίνθου και του το είχαν παραδώσει. Μαζί με την επιστολή υπήρχε και σκαρίφημα που έδινε τη θέση ανεύρεσης του αντικειμένου.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για τον επαναπατρισμό της αρχαϊκής οινοχόης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Το Μουσείο August Kestner έρχεται να προστεθεί στην ομάδα των διεθνών μουσείων, τα οποία τα τελευταία χρόνια καταβάλλουν σημαντική προσπάθεια να ερευνήσουν ζητήματα προέλευσης των αντικειμένων των συλλογών τους. Μουσεία, που τα στελέχη τους έχουν το θάρρος να γνωστοποιήσουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους και να επιστρέψουν στην Ελλάδα τα αντικείμενα, που διαπιστώνουν ότι συνδέονται με παράνομες πράξεις. Ο Δήμος του Αννόβερο σε εφαρμογή της δέσμευσής του να επιστρέψει πολιτιστικά αγαθά που κλάπηκαν, κατά την διάρκεια της ναζιστικής κατοχής, στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, επιστρέφει την αρχαιότητα στην Ελλάδα. Η απόφαση του Δήμου του Αννόβερου και του Μουσείου August Kestner είναι η έμπρακτη απόδειξη της βούλησής τους να συμβάλλουν στην αποκατάσταση της βλάβης που υπέστη η πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας, αλλά και να υπερασπιστούν τη φήμη του Μουσείο August Kestner. Το ελληνικό κράτος, από τα πρώτα χρόνια, μετά την λήξη του πολέμου, κατέβαλε συστηματικές προσπάθειες να εντοπίσει και να επαναπατρίσει τις αρχαιότητες που αποτέλεσαν λάφυρα των κατοχικών δυνάμεων. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται, άοκνη, μέχρι σήμερα από την αρμόδια Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του ΥΠΠΟ, αποφέροντας σταθερά καρπούς. Μουσεία, όπως το Μουσείο August Kestner, που αναλαμβάνουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες είναι πολύτιμοι σύμμαχοί μας, στην προσπάθεια αυτή. Εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες στον Δήμαρχο Belit Onay και την Διευθύντρια του Μουσείου Anne Gemeinhardt, στον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Αμβούργο Ιωάννη Βικελίδη και στα υπηρεσιακά στελέχη του ΥΠΠΟ που εργάστηκαν για τον επαναπατρισμό της οινοχόης».

Το Μουσείο August Kestner, σε μια προσπάθεια ελέγχου της νομιμότητας προέλευσης των αντικειμένων των συλλογών του, ανέθεσε στον Δρ. Johannes Schwartz να διερευνήσει την ιστορική αλήθεια της πληροφορίας. Παράλληλα ζήτησε την συνδρομή της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του ΥΠΠΟ για την αρχαιολογική τεκμηρίωση και την επιβεβαίωση της προέλευσης του αντικειμένου, από την περιοχή που αναφερόταν στα αρχεία του Μουσείου. Μετά από, σχεδόν, δύο χρόνια εξαντλητικών ερευνών επιβεβαιώθηκε από το Μουσείο ότι πρόκειται για αντικείμενο που είχε παράνομα απομακρυνθεί από την Ελλάδα την περίοδο της ναζιστικής κατοχής.

Στην τελετή χθες στο Μουσείο August Kestner, σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης, ο Δήμαρχος Belit Onay παρέδωσε την αρχαιότητα στον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Αμβούργο Ιωάννη Βικελίδη, παρουσία της Γενικής Διευθύντριας Αρχαιοτήτων Ολυμπίας Βικάτου, της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών Βασιλικής Παπαγεωργίου, της Διευθύντριας του Μουσείου August Kestner Anne Gemeinhardt, της Διευθύντριας των Συλλογών Anna- Viola Siebert και εκπροσώπων της ομογένειας.

