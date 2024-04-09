Ο οίκος Christies έβγαλε σε δημοπρασία αρχαία ελληνικά αγγεία από αρχαιοκάπηλο

O οίκος Christie's απέσυρε τα τέσσερα αρχαία ελληνικά αγγεία από τη δημοπρασία της Τρίτης, αφού κορυφαίος αρχαιολόγος ανακάλυψε ότι καθένα από αυτά συνδέεται με καταδικασμένο αρχαιοκάπηλο.

Σύμφωνα με τον Guardian, τα τέσσερα κειμήλια που εκτέθηκαν σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη συνδέονται με τον Gianfranco Becchina, που καταδικάστηκε το 2011 για εμπορία αρχαιοτήτων.

Ο Δρ Χρήστος Τσιρογιάννης, συνεργαζόμενος λέκτορας αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ και ειδικός σε λεηλατημένες αρχαιότητες και δίκτυα διακίνησης, είπε στον Guardian ότι επιβαρυντικά στοιχεία υπήρχαν στην αλληλογραφία του ίδιου του οίκου δημοπρασιών με τον έμπορο, η οποία κατασχέθηκε από την αστυνομία.

Επέκρινε τον Christie's ότι δεν αποκάλυψε ότι τα αντικείμενα, που επρόκειτο να τεθούν στη δημοπρασία της Νέας Υόρκης στις 9 Απριλίου, ήταν εύκολο να διαπιστωθεί πως σχετίζονται με τον Gianfranco Becchina, ο οποίος καταδικάστηκε το 2011 για παράνομη εμπορία αρχαιοτήτων.

Είπε ότι, ενώ ο κατάλογος του Christie's ανέφερε ότι είχε πουλήσει τρία από τα τέσσερα αγγεία στη δημοπρασία του στη Γενεύη το 1979, είχε παραλείψει το γεγονός ότι είχαν αποσταλεί στον οίκο δημοπρασιών από τον Becchina.

«Πρόκειται για μια νέα εικόνα για τα τεχνάσματα που χρησιμοποιεί η αγορά στο υψηλότερο επίπεδό της. Σκόπιμα αποκλείουν τη σύνδεση ενός διακινητή σε αυτά τα τρία παραδείγματα, παρόλο που γνώριζαν αυτή τη σύνδεση εδώ και 45 χρόνια», δήλωσε.

Ανάμεσα στα, παρολίγον προς πώληση, αγγεία συγκαταλέγεται ένα αττικό κύπελλο, διακοσμημένο με πολεμιστές και άλλες μορφές, από το 570-560 π.Χ. περίπου.

Είχε εκτιμηθεί ότι θα έπιανε 15.000 έως 20.000 δολάρια στη δημοπρασία «Αρχαία ελληνικά αγγεία από τη συλλογή Zimmermann», αλλά τώρα έχει εξαφανιστεί από την ηλεκτρονική σελίδα.

Ο κατάλογος του Christie's σημειώνει: «Τα αρχαία ελληνικά αγγεία που συνέλεξε ο Dr. Manfred Zimmermann (1935-2011) συγκαταλέγονται μεταξύ των καλύτερων ιδιωτικών συλλογών του είδους τους που συγκεντρώθηκαν στα τέλη του 20ού-αρχές του 21ου αιώνα».

Παράλληλα προς δημοπρασία είχε τεθεί το Lot 3, το καπάκι μιας φιάλης διακοσμημένης με σφίγγες, περίπου 570-550 π.Χ., που εκτιμάται στα 8.000 με 12.000 δολάρια, και το Lot 10, μια υδρία ή γλάστρα με τον Διόνυσο με ένα κέρας, περίπου 530-520 π.Χ., που εκτιμάται στα 7.000 με 9.000 δολάρια.

Τα τελευταία 18 χρόνια, ο δρ. Τσιρογιάννης έχει εντοπίσει περισσότερες από 1.700 λεηλατημένες αρχαιότητες μέσα σε οίκους δημοπρασιών, γκαλερί, μουσεία και ιδιωτικές συλλογές, ενημερώνοντας την Ιντερπόλ και άλλες αστυνομικές δυνάμεις. Αν και εδρεύει στο Κέιμπριτζ, είναι επικεφαλής της έρευνας για την παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων για την έδρα της Unesco για τις απειλές κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην Κέρκυρα, Ελλάδα.

