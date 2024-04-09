Η πόλη του Αννόβερου επέστρεψε στην Ελλάδα ένα αρχαίο αγγείο από τη συλλογή του Μουσείου August Kestner, το οποίο κλάπηκε από τους Ναζί κατά της διάρκεια της Κατοχής. «Τα αποτελέσματα της έρευνας είχαν δείξει ότι το πρώιμο κορινθιακό αντικείμενο μπορεί να θεωρηθεί κλοπιμαίο πολέμου ενός Γερμανού στρατιωτικού γεωλόγου στην κατεχόμενη Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου», αναφέρει η Süddeutsche Zeitung.

Ο δήμαρχος του Αννόβερου Μπελίτ Ονάι δήλωσε: «Θα συνεχίσουμε να προάγουμε την έρευνά μας στο ναζιστικό παρελθόν της πόλης μας και θα συνεχίσουμε εντατικά τις προσπάθειές μας για αποκατάσταση».

«Σύμφωνα με την έρευνα, ο στρατιωτικός γεωλόγος και πανεπιστημιακός καθηγητής Χάνφριτ Πούτσερ πιθανότατα βρήκε το αγγείο σε γεώτρηση στον Ισθμό της Κορίνθου στις 21 Σεπτεμβρίου 1943. Ο Πούτσερ υπήρξε επίσης αξιωματικός της Σούτσσταφφελ (SS)», αναφέρει η εφημερίδα. Ο γεωλόγος θεώρησε το πολύτιμο αγγείο λάφυρο πολέμου.

Στην τελετή παράδοσης συμμετείχαν ο δήμαρχος του Αννόβερου και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας Ιωάννης Βικελίδης.

Πηγή: Deutsche Welle

