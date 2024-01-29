Ο Γκρου και τα Minions επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη με την τέταρτη συνέχεια της παγκοσμίως επιτυχημένης σειράς ταινιών «Εγώ, ο Απαισιότατος».

Το πρώτο τρέιλερ που είδε το φως της δημοσιότητας δίνει μία πρόγευση από το νέο κεφάλαιο της ζωής του πανούργου Γκρου, με τη φωνή του Στιβ Καρέλ, σε σενάριο των Μάικ Γουάιτ και Ντάριο Κεν.

Στη νέα παραγωγή των Universal Pictures και Illumination, μία πλειάδα αστέρων δανείζουν τη φωνή τους. Οι Κρίστεν Γουίγκ, Μιράντα Κόσγκροβ, Στιβ Κούγκαν, Ντάνα Γκάιερ και Πιερ Κοφέν επιστρέφουν στους αγαπημένους ρόλους, ενώ η ταινία «καλωσορίζει» δύο νέους κακούς, τον Μαξίμ Λε Μαλ με τη φωνή του Γουίλ Φέρελ και τη σατανική του φίλη Βαλεντίνα, που την «υποδύεται» η Σοφία Βεργκάρα. Στα νέα μέλη περιλαμβάνονται, επίσης, οι Στίβεν Κόλμπερτ, Τζόι Κινγκ και Κλόι Φίνεμαν.

Ο Κρις Ρενόντ υπογράφει τη σκηνοθεσία, όπως και τις δύο πρώτες ταινίες - μαζί με τον Πατρίκ Ντελάζ.

Σημειώνεται ότι στην πρώτη ταινία ο «απαισιότατος» Γκρου υιοθετεί τρία κορίτσια τις Μάργκο, Ίντιθ και 'Αγκνες και στη δεύτερη βρίσκει τον έρωτα στο πρόσωπο της Λούσι (με τη φωνή της Κρίστεν Γουίγκ).

Το «Despicable Me 3» το 2017 με την εμφάνιση του χαμένου δίδυμου αδελφού του, Ντρου, σάρωσε το box office παγκοσμίως, ξεπερνώντας σε εισπράξεις το ορόσημο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Στη νέα ταινία, ο Γκρου και η Λούσι καλωσορίζουν στην οικογένεια τον γιο τους, Γκρου Τζούνιορ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

