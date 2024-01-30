Πάρτι φαντασμάτων... στο «Ghostbusters: Frozen Empire» - Δείτε το trailer

Αν συμβαίνει κάτι περίεργο στη γειτονιά σας, ποιον θα φωνάξετε; Μα φυσικά τον Μπιλ Μάρεϊ, ο οποίος επιστρέφει ως Πίτερ Βένκμαν με την χαρακτηριστική του στολή, στο σίκουελ «Ghostbusters: Frozen Empire».

Μαζί του και η αρχική ομάδα των Ghostbusters, Νταν Ακρόιν ως Ρέι Στανζ, Άνι Ποτς στο ρόλο της γραμματέας Τζανίν Μέλνιτζ, Έρνι Χάντσον ως Γουίνστον Ζέντεμορ καθώς και ο διάσημος κακός «Mean Green Ghost», Slimer.

Στη συνέχεια της ταινίας του 2021, «Ghostbusters: Afterlife», πρωταγωνιστούν, επίσης, οι Πολ Ραντ, Κάρι Κουν, Φιν Γούλφχαρντ, Μακένα Γκρέις, Κουμάιλ Ναντζιάνι, Πέιτον Όσβαλτ, Σελέστ Ο' Κόνορ και Λόγκαν Κιμ.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη σύνοψη, η οικογένεια Σπένγκλερ επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο πυροσβεστικό σταθμό της Νέας Υόρκης, για να συνεργαστεί με τους αρχικούς Ghostbusters, που έχουν δημιουργήσει ένα άκρως απόρρητο εργαστήριο για να απογειώσουν την επιχείρηση κυνηγιού φαντασμάτων.

Όταν, όμως βρίσκουν ένα αρχαίο αντικείμενο που απελευθερώνει διαβολική δύναμη, νέοι και παλιοί Ghostbusters ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προστατέψουν την πόλη τους και να σώσουν τον κόσμο από μια δεύτερη Εποχή Παγετώνων».

«Προσοχή. Ψηλός, μελαχρινός και με κα@@@ς στις 12 η ώρα» λέει ο Μάρεϊ στο ξεκίνημα του επίσημου τρέιλερ που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Sony Pictures, όταν ένας νέος δαίμονας εμφανίζεται.

Τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Γκιλ Κέναν, ο οποίος έγραψε το σενάριο μαζί με τον σκηνοθέτη του «Afterlife» Τζέισον Ράιτμαν. Είναι, επίσης, εκτελεστικός παραγωγός μεταξύ άλλων, με τον Ακρόιντ και την Τζοάνν Περριτάνο.

«Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω πίσω στο 1984 και να πω στο παιδί από την έκτη σειρά του Mann Valley West ότι μια μέρα θα σκηνοθετούσε μια ταινία ''Ghostbusters''», ανέφερε ο Kέναν σε δήλωσή του όταν ανακοινώθηκε ότι θα αναλάβει τη σκηνοθεσία.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

