Σας έχουμε 16 ταινίες που βασίζονται σε αληθινά γεγονότα – Για ρίξτε μια ματιά…

Για παράδειγμα, ήξερες ότι το «Jaws» εμπνεύστηκε από πραγματικές επιθέσεις καρχαρία ή ότι ο Nicholas Sparks πήρε ως έμπνευση για το «The Notebook» μια δική του οικογενειακή ιστορία;

Οι ταινίες που βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα:

The Woman King (2022)

Παρουσιάζει μια ελαφρώς μυθιστορηματική εκδοχή της ιστορίας των Αμαζόνων της Dahomey, ενός στρατιωτικού καθεστώτος αποκλειστικά για γυναίκες που υπήρχε μέχρι τις αρχές του 1900. Η Viola Davis υποδύεται τη Nanisca, μία άγρια πολεμίστρια που εκπαιδεύει μια νέα γενιά μαχητών.

The Notebook (2004)

Το 2004, ο Nicholas Sparks «επαναεφηύρε» την ανανεωμένη έκδοση του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας, με την απαγορευμένη ιστορία αγάπης της Allie (Rachel McAdams) και του Noah (Ryan Gosling) στο The Notebook. Από τη συνάντηση τους στο καρναβάλι μέχρι την αξέχαστη σκηνή στη βροχή, δεν μπορούμε παρά να κλαίμε κάθε φορά που βλέπουμε αυτή την ταινία. Και το γεγονός ότι ο Sparks εμπνεύστηκε την ιστορία στους παππούδες της συζύγου του είναι απλώς το κερασάκι στην τούρτα.

Jaws (1975)

Αν και ο Steven Spielberg πρόσθεσε αρκετά θεατρικά στοιχεία στο τελικό αποτέλεσμα, το Jaws βασίστηκε σε μια σειρά πραγματικών επιθέσεων από καρχαρία. Το 1916, τέσσερις κολυμβητές πέθαναν στην ακτή του Τζέρσεϊ, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την αναζήτηση του καρχαρία από τις αρχές ώστε να προστατευθεί η τουριστική βιομηχανία της πόλης. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία του κινηματογράφου.

50 First Dates (2004)

Όχι, δεν είναι απλώς αλλή μία ταινία του Adam Sandler. Το 50 First Dates είναι μια πραγματική ιστορία αγάπης ενός κτηνιάτρου (Sandler) που ερωτεύεται μια γυναίκα με καθημερινή απώλεια μνήμης (Drew Barrymore). Η ταινία βασίζεται στην αληθινή ιστορία της Michelle Philpots, η οποία υπέστη δύο τραύματα στο κεφάλι, το 1985 και το 1990. Όπως και η ταινία, η μνήμη της Philpots επανέρχεται όταν κοιμάται, οπότε ο σύζυγός της πρέπει να της υπενθυμίζει ξανά και ξανά τον γάμο τους, το ατύχημα και την πρόοδό της, κάθε πρωί.

Mike and Dave Need Wedding Dates (2016)

Η ιστορία λέει: Ο Mike (Adam DeVine στην ταινία) και ο Dave Stangle (Zac Efron) ψάχνουν να βρουν συνοδούς για τον γάμο της αδερφής τους και να αποδείξουν σε όλους ότι έχουν ωριμάσει. Αφού δημοσίευσαν μια αγγελία στο Craigslist, τα αγόρια προσκαλούν δύο φαινομενικά υπέροχα κορίτσια (Anna Kendrick και Aubrey Plaza) που αποδεικνύονται πολύ πιο άγρια από ό,τι φαντάζονταν.

Good Will Hunting (1997)

Ο Mat Damon και ο Ben Affleck κέρδισαν το Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου για την ταινία του 1997, Good Will Hunting. Αλλά ήξερες ότι η ιστορία προήλθε από ένα πραγματικό περιστατικό που αφορούσε τον αδερφό του Damon, Kyle;

The Shining (1980)

Με τα χρόνια, πολλοί άνθρωποι έχουν αναφέρει ανεξήγητη, παραφυσική δραστηριότητα μέσα στο ξενοδοχείο Stanley στο Estes Park του Κολοράντο. Το 1974, ο Stephen King και η σύζυγός του, Tabitha, αποφάσισαν να δουν τι ήταν όλο αυτό και μπήκαν στο δωμάτιο 217. Μετά την παραμονή τους, ο King παραδέχτηκε ότι άκουσε περίεργους θορύβους, είχε εφιάλτες —που δεν έχει ποτέ— και σκέφτηκε την ιδέα για το μυθιστόρημά του, το 1977, που έγινε ταινία.

Fever Pitch (2005)

Το αυτοβιογραφικό δοκίμιο του Nick Hornby, «Fever Pitch: A Fan’s Life», χρησίμευσε ως βάση για αυτή τη διασκεδαστική rom-com, αν και στην πραγματική ζωή, ο Hornby ήταν παθιασμένος με το ποδόσφαιρο και όχι με το μπέιζμπολ. Ο Jimmy Fallon πρωταγωνιστεί ως Ben Wrightman, ένας σκληροπυρηνικός οπαδός των Red Sox του οποίου η εμμονή με το μπέιζμπολ αρχίζει να απειλεί τη ρομαντική του σχέση με τη Linsday (Drew Barrymore).

Σικάγο (2002)

Οι Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones και Richard Gere λάμπουν σε αυτή τη μουσική μαύρη κωμωδία, η οποία εμπνεύστηκε από το θεατρικό έργο της Maurine Dallas (1926) το οποίο με τη σειρά του βασίστηκε στην αληθινή ιστορία της Beulah Annan, μιας ύποπτης δολοφόνου. Η ιστορία ακολουθεί δύο δολοφόνους που περιμένουν τη δίκη τους στη δεκαετία του 1920, και η ταινία κέρδισε έξι βραβεία Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένης της Καλύτερης Ταινίας.

The Terminal (2004)

Ο Tom Hanks υποδύεται τον Viktor, έναν Ευρωπαίο που βρίσκεται κολλημένος στο αεροδρόμιο όταν του απαγορεύεται η είσοδος στις ΗΠΑ και δεν μπορεί να επιστρέψει στην πατρίδα του λόγω στρατιωτικού πραξικοπήματος. Αλλά ήξερες ότι η ιστορία βασίζεται στην αληθινή ιστορία του Ιρανού πρόσφυγα Mehran Karimi Nasseri; Έζησε στο σαλόνι αναχωρήσεων του Terminal One στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle για σχεδόν δύο δεκαετίες και μάλιστα έγραψε μια αυτοβιογραφία για την εμπειρία, που ονομάζεται The Terminal Man.

The Vow (2012)

Η Rachel McAdams και ο Channing Tatum ερωτεύονται ως Paige και Leo Collins, των οποίων ο ευτυχισμένος γάμος δοκιμάζεται μετά από ένα ατύχημα που αφήνει την Paige με σοβαρή απώλεια μνήμης. Η ταινία είναι εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία της Kim και της Krickitt Carpenter, αν και έχουν αποκαλύψει ότι υπάρχουν περισσότερα στην ιστορία από όσα προτείνει η ταινία. Η Kim είπε: «είναι δύσκολο να βάλεις 20 χρόνια προκλήσεων σε 103 λεπτά».

River’s Edge (1986)

Η πλοκή του River’s Edge ακούγεται σαν να βγήκε από το μυαλό ενός συγγραφέα αστυνομικών, αλλά στην πραγματικότητα, ήταν εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα. Το 1981, ο κόσμος συγκλονίστηκε όταν άκουσε για τη δολοφονία της 14χρονης Marcy, η οποία δέχθηκε επίθεση από τον 16χρονο Anthony Jacques Broussard. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, μίλησε στους φίλους του για το περιστατικό και στη συνέχεια τους έδειξε το σώμα της.

It Could Happen to You (1994)

Το rom-com δράμα είναι εμπνευσμένο από τον αστυνομικό Robert Cunningham και τη σερβιτόρα των Yonkers Phyllis Penzo, που συχνά διασταυρώνονταν στην πιτσαρία Sal, όπου εργαζόταν η Penzo. Μια μοιραία μέρα το 1984, ο Cunnigham ζήτησε από την Penzo να τον βοηθήσει να διαλέξει τους μισούς αριθμούς λαχειοφόρου αγοράς στο δελτίο του, κερδίζοντας τη λοταρία την επόμενη μέρα. Όπως στην ταινία, μοίρασε τα κέρδη του με τη σερβιτόρα, αλλά οι δυο τους δεν είχαν ποτέ ρομαντική σχέση (καθώς ήταν ευτυχισμένοι παντρεμένοι με άλλους ανθρώπους).

Psycho (1960)

Ο κατά συρροή δολοφόνος του Wisconsin, Ed Gein (γνωστός και ως The Butcher of Plainfield) ήταν η έμπνευση πίσω από τον κεντρικό χαρακτήρα της ταινίας, τον Norman Bates. Αν και ο Gein ήταν διαβόητος για πολλά πράγματα, οι συγγραφείς διοχέτευσαν το ανατριχιαστικό βλέμμα και τις περίεργες εμμονές του για να δημιουργήσουν την εκδοχή του διαβόητου ανταγωνιστή στην οθόνη.

Gotta Kick It Up! (2002)

Βασισμένο στην αληθινή ιστορία της Meghan Cole, της δασκάλας του Nimitz Middle School κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90, η οποία καθοδηγεί μια ομάδα έφηβων κοριτσιών καθώς πηγαίνουν στα εθνικά πρωταθλήματα χορού.

Kiss & Cry (2016)

Αυτό το συγκινητικό καναδικό δράμα επικεντρώνεται σε μια νεαρή αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ της οποίας τα όνειρα φαίνεται να σταματούν όταν ανακαλύπτει ότι έχει μια εξαιρετικά σπάνια μορφή καρκίνου. Βασίζεται στη ζωή της πραγματικής skater Carley Allison, η οποία υπήρξε θερμή υποστηρίκτρια για όσους έδιναν μάχη με τον καρκίνο.

