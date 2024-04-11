Dolores Huerta: Η γυναίκα - σύμβολο των πολιτικών δικαιωμάτων στις ΗΠΑ γίνεται ταινία

Η γυναίκα - σύμβολο των πολιτικών δικαιωμάτων και επικεφαλής του εργατικού κινήματος στις ΗΠΑ, Ντολόρες Χουέρτα, και οι αγώνες της για κοινωνική δικαιοσύνη θα αναδειχθούν σε νέα βιογραφική ταινία.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ σκηνοθέτης, Γκρέγκορι Νάβα, πρόκειται να σκηνοθετήσει, θα γράψει το σενάριο και θα είναι παραγωγός της ταινίας μαζί με την υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα και Emmy, Μπάρμπαρα Μαρτίνεζ.

Η Χουέρτα, 94 ετών σήμερα, ακτιβίστρια για τα πολιτικά δικαιώματα, ίδρυσε μαζί με τον Σέζαρ Τσάβες την Ένωση Αγροτών Αμερικής. Είναι η εμπνεύστρια της διάσημης φράσης «Sí, se puede», που σημαίνει «Ναι, μπορούμε».

Έχει λάβει πολλές τιμητικές διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένου του Βραβείου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Eleanor Roosevelt από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον το 1998 και το προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας από τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα το 2012.

Το έργο της συνεχίζεται μέχρι σήμερα καθώς υποστηρίζει άπορους εργαζόμενους, γυναίκες και παιδιά μέσω του Ιδρύματος Ντολόρες Χουέρτα.

EXCLUSIVE: Civil rights icon and labor leader Dolores Huerta is getting the biopic treatment in a new film. Oscar-nominated filmmaker Gregory Nava (“El Norte,” “Selena”) is set to direct. https://t.co/126CII9yFl — Variety (@Variety) April 10, 2024

Η βιογραφική ταινία θα δραματοποιήσει τη ζωή της Χουέρτα για πρώτη φορά, σύμφωνα με το Variety, παρουσιάζοντας ένα πολύπλευρο πορτρέτο γυναίκας που έγινε ηγέτιδα του εργατικού κινήματος, πολιτική ακτιβίστρια, μητέρα 11 παιδιών και υπέρμαχος της προστασίας του περιβάλλοντος.

Οι Νάβα και Μαρτίνεζ συγκέντρωσαν περισσότερες από 70 ώρες αποκλειστικών συνεντεύξεων, στις οποίες η Χουέρτ αποκάλυψε λεπτομέρειες που δεν είχε μοιραστεί ποτέ πριν για τη ζωή της. Αν και είχε προσεγγιστεί από πολλούς κινηματογραφιστές για μία ταινία με θέμα τη ζωή της τελικά επέλεξε τους Νάβα και Μαρτίνεζ, οι οποίοι είχαν πολυετή σχέση με την οικογένειά της.

«Η Ντολόρες Χουέρτ είναι σαν ένας σεισμός που συγκλόνισε αυτή τη χώρα» λέει ο Νάβα. «Γκρέμισε όλα τα φυλετικά και έμφυλα εμπόδια για να γίνει μία από τις σπουδαίες ηγέτιδες των εργατικών και πολιτικών δικαιωμάτων της εποχής μας. Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες έχει σφυρηλατήσει και συμμετάσχει σε μερικές από τις πιο καθοριστικές στιγμές της ιστορίας της χώρας. Η ιστορία της Ντολόρες είναι ένα αμερικανικό έπος, και μας τιμά βαθιά που μας επέλεξε να το αφηγηθούμε» συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

